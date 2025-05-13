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Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу

Анна Подгорная
13 мая 2025, 14:22
60
69-ый ежегодный музыкальный конкурс Евровидение стартует - первый полуфинал собрал лучших из лучших.
Евровидение-2025 первый полуфинал
Первый полуфинал Евровидения-2025 онлайн - текстовая трансляция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Сегодня, 13 мая в Базеле состоится первый полуфинал Евровидения-2025. В нем выступят 15 стран-участниц две страны из Большой пятерки и страна-хозяйка конкурса в этом году - Швейцария.

Среди конкурсантов первого полуфинала - Украина, которую представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Украинские музыканты будут сражаться за место в гранд-финале под номером 5.

Первый полуфинал Евровидения-2025 начнется в 22:00 по киевскому времени. Главред ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2025.

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15:50

Напоминаем, что представители Украины, группа Ziferblat с песней Bird of Pray, выступят сегодня, в первом полуфинале Евровидения-2025 под номером 5. Как голосовать за любимых конкурсантов, читайте тут.

Ziferblat - номер 5 в первом полуфинале Евровидения-2025
Ziferblat - номер 5 в первом полуфинале Евровидения-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

15:21

В день первого полуфинала Евровидения-2025 букмекеры резко изменили свои прогнозы: еще вчера предполагалось, что Украина 13 мая займет третье место, а сегодня Ziferblat опустились на четвертое. Украинских конкурсантов в первом полуфинале опережают Швеция, Эстония и Нидерланды.

14:43

Джамала, победительница Евровидения-2016, пожелала удачи Ziferblat сегодня: "Друзья, привет! Вы знаете, что сегодня за день? Сегодня день, где поют наши ребята и девушки - группа Ziferblat, представляют нашу страну. Очень хочется, чтобы вы все поддержали молитвами и всем-всем-всем! Очень хочется пожелать им смелости, уверенности. Пусть все получится!"

Jamala пожелала Ziferblat удачи
Jamala пожелала Ziferblat удачи / instagram.com/ziferblat_band

14:14

Первый полуфинал конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени. Украина выступает под номером 5.

Также выступят конкурсанты из:

  • Исландии
  • Польши
  • Словении
  • Эстонии
  • Швеции
  • Португалии
  • Норвегии
  • Бельгии
  • Азербайджана
  • Сан-Марино
  • Албании
  • Нидерландов
  • Хорватии
  • Кипра.

Кроме того Испания и Италия, страны Большой Пятерки, и Швейцария, страна-хозяйка Евровидения в этом году, представят свои номера - они проходят в финал автоматически.

Первый полуфинал Евровидения-2025
Первый полуфинал Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

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