Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу

69-ый ежегодный музыкальный конкурс Евровидение стартует - первый полуфинал собрал лучших из лучших.

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Первый полуфинал Евровидения-2025 онлайн - текстовая трансляция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Сегодня, 13 мая в Базеле состоится первый полуфинал Евровидения-2025. В нем выступят 15 стран-участниц две страны из Большой пятерки и страна-хозяйка конкурса в этом году - Швейцария.

Среди конкурсантов первого полуфинала - Украина, которую представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Украинские музыканты будут сражаться за место в гранд-финале под номером 5.

Первый полуфинал Евровидения-2025 начнется в 22:00 по киевскому времени. Главред ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2025.

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Сортировка по хронологии 15:50 Напоминаем, что представители Украины, группа Ziferblat с песней Bird of Pray, выступят сегодня, в первом полуфинале Евровидения-2025 под номером 5. Как голосовать за любимых конкурсантов, читайте тут. Ziferblat - номер 5 в первом полуфинале Евровидения-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision 15:21 В день первого полуфинала Евровидения-2025 букмекеры резко изменили свои прогнозы: еще вчера предполагалось, что Украина 13 мая займет третье место, а сегодня Ziferblat опустились на четвертое. Украинских конкурсантов в первом полуфинале опережают Швеция, Эстония и Нидерланды. 14:43 Джамала, победительница Евровидения-2016, пожелала удачи Ziferblat сегодня: "Друзья, привет! Вы знаете, что сегодня за день? Сегодня день, где поют наши ребята и девушки - группа Ziferblat, представляют нашу страну. Очень хочется, чтобы вы все поддержали молитвами и всем-всем-всем! Очень хочется пожелать им смелости, уверенности. Пусть все получится!" Jamala пожелала Ziferblat удачи / instagram.com/ziferblat_band 14:14 Первый полуфинал конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени. Украина выступает под номером 5. Также выступят конкурсанты из: Исландии

Польши

Словении

Эстонии

Швеции

Португалии

Норвегии

Бельгии

Азербайджана

Сан-Марино

Албании

Нидерландов

Хорватии

Кипра. Кроме того Испания и Италия, страны Большой Пятерки, и Швейцария, страна-хозяйка Евровидения в этом году, представят свои номера - они проходят в финал автоматически. Первый полуфинал Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

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