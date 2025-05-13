Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу

Сегодня, 13 мая в Базеле состоится первый полуфинал Евровидения-2025. В нем выступят 15 стран-участниц две страны из Большой пятерки и страна-хозяйка конкурса в этом году - Швейцария.
Среди конкурсантов первого полуфинала - Украина, которую представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Украинские музыканты будут сражаться за место в гранд-финале под номером 5.
Первый полуфинал Евровидения-2025 начнется в 22:00 по киевскому времени. Главред ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2025.
Напоминаем, что представители Украины, группа Ziferblat с песней Bird of Pray, выступят сегодня, в первом полуфинале Евровидения-2025 под номером 5. Как голосовать за любимых конкурсантов, читайте тут.
В день первого полуфинала Евровидения-2025 букмекеры резко изменили свои прогнозы: еще вчера предполагалось, что Украина 13 мая займет третье место, а сегодня Ziferblat опустились на четвертое. Украинских конкурсантов в первом полуфинале опережают Швеция, Эстония и Нидерланды.
Джамала, победительница Евровидения-2016, пожелала удачи Ziferblat сегодня: "Друзья, привет! Вы знаете, что сегодня за день? Сегодня день, где поют наши ребята и девушки - группа Ziferblat, представляют нашу страну. Очень хочется, чтобы вы все поддержали молитвами и всем-всем-всем! Очень хочется пожелать им смелости, уверенности. Пусть все получится!"
Первый полуфинал конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени. Украина выступает под номером 5.
Также выступят конкурсанты из:
- Исландии
- Польши
- Словении
- Эстонии
- Швеции
- Португалии
- Норвегии
- Бельгии
- Азербайджана
- Сан-Марино
- Албании
- Нидерландов
- Хорватии
- Кипра.
Кроме того Испания и Италия, страны Большой Пятерки, и Швейцария, страна-хозяйка Евровидения в этом году, представят свои номера - они проходят в финал автоматически.
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