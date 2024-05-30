Как выглядела Заворотнюк перед смертью - последнее фото актрисы

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая скончалась в ночь на 30 мая 2024 года, с началом болезни тщательно скрывалась от публики.
Вокруг красивой актрисы ходило множество слухов. Все они касались того, как выглядит больная Анастасия Заворотнюк. Ее семья очень осторожно комментировали все, что касалось заболевания актрисы. Кроме того, они также активно следили за тем, чтобы фото тяжелобольной женщины не попали в сеть.
Между тем, одно фото таки просочилось и стало публичным. И виновником данной ситуации стал муж актрисы, фигурист Петр Чернышев.
Любящий лихачить за рулем мужчина попался на полицейскую камеру за превышение скорости. Рядом с ним бдительные работники силовых структур рассмотрели лежащую женщину, очень похожую внешне на Анастасию Заворотнюк.
На черно-белом снимке, можно легко узнать Чернышева, а также саму Настю. женщина на переднем сидении была с короткими волосами, а также сильно полная. Это вполне могла быть Анастасия Заворотнюк, так как из-за приемов сильных гормональных препаратов и химиотерапии, она могла набрать лишний вес на тот момент.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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