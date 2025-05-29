"Как-то надо жить": Лилия Ребрик призналась, что сводит ее с ума

Вкратце:
- Лилия Ребрик рассказала, как переживает непростое время
- Артистка поделилась эмоциями последнего месяца весны
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик решила подвести итоги мая и весны в целом. Картинка у нее вышла весьма сомнительная.
В своем блоге в Instagram мама троих отметила, что вся Украина находится в состоянии эмоциональных качелей, что очень выматывает: война, нестабильная погода и политическая ситуация, попытки прожить свою лучшую жизнь вопреки агрессору - все это разом сваливается на головы каждого украинца, и может серьезно выбить из колеи.
"Сумасшедший май. Какой-то микс из "переговоров"-шахедов-ракет". Здесь вроде как жизнь как-то надо жить, а тут тебя уже баллистикой забрасывают. А еще и погода! Дожди, холод, как в марте. Боже, мы когда-то уже начнем жаловаться на жару? Так и живем: качаемся на качелях надежды. В один день будто сумасшедшие, а на следующий уже - да и нормальные!" - размышляет ведущая.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Антон Wellboy впервые подтвердил лечение в психдиспансере. Артист раскрыл, как и почему там оказался, и как себя чувствует сейчас.
Также Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа, который певица завела после завершения 20-летних отношений со своим продюсером Владимиром Пригладем.
Читайте также:
- "На манекен похожа": Ирину Билык на новом фото захейтили за "ненатуральность"
- Что сказал отец Натальи Могилевской перед смертью - признание певицы
- "Мне простительно": Потап опять взялся за старое
Кто такая Лилия Ребрик?
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред