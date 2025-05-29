"Как-то надо жить": Лилия Ребрик призналась, что сводит ее с ума

"Качели" в жизни Ребрик выбивают почву у нее из-под ног.

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Лилия Ребрик новости - ведущая рассказала про весеннее сумасшествие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вкратце:

Лилия Ребрик рассказала, как переживает непростое время

Артистка поделилась эмоциями последнего месяца весны

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик решила подвести итоги мая и весны в целом. Картинка у нее вышла весьма сомнительная.

В своем блоге в Instagram мама троих отметила, что вся Украина находится в состоянии эмоциональных качелей, что очень выматывает: война, нестабильная погода и политическая ситуация, попытки прожить свою лучшую жизнь вопреки агрессору - все это разом сваливается на головы каждого украинца, и может серьезно выбить из колеи.

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"Сумасшедший май. Какой-то микс из "переговоров"-шахедов-ракет". Здесь вроде как жизнь как-то надо жить, а тут тебя уже баллистикой забрасывают. А еще и погода! Дожди, холод, как в марте. Боже, мы когда-то уже начнем жаловаться на жару? Так и живем: качаемся на качелях надежды. В один день будто сумасшедшие, а на следующий уже - да и нормальные!" - размышляет ведущая.

Лилия Ребрик новости - ведущая рассказала про весеннее сумасшествие / instagram.com/liliia.rebrik

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Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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