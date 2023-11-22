Как сейчас выглядит Юлия Тимошенко в реальной жизни - свежие фото

Украинская политическая и государственная деятельница, лидер партии "Батьківщина" и народный депутат Юлия Тимошенко посетила 7-ой Украинский женский конгресс в Киеве. Свежие фото политика на своей странице в Facebook опубликовал известный фотограф Ян Доброносов.
Выступления спикеров Тимошенко слушала в стильном "total-black" луке: платье-пальто до средины колена и высокие замшевые сапожки на каблуке. Из украшений на ней были лишь серьги, волосы уложены в прическу, которая давно стала ее визитной карточкой - коса вокруг головы.
Фотограф отметил, что был рад встретить Юлию Владимировну на форуме, ведь прессу давно не пускают на заседания Верховной Рады.
Со дня на день Тимошенко отпразднует свой 63-ий День рождения. Стоит отметить, что она выглядит на новых снимках свежо и не старается скрыть свою внешность чрезмерными уколами красоты, которые со многими сыграли злую шутку.
Ранее украинская крымскотатарская певица Jamala эмоционально высказалась о том, что в РФ ее объявили в уголовный розыск. Артистка отметила, что переживает за безопасность близких.
Также стало известно, что блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой. Она раскрыла пол малыша и показала первые снимки из роддома. Кроме того Бо рассказала, какое имя дала младенцу.
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