Как сейчас выглядит Юлия Тимошенко в реальной жизни - свежие фото

Известный фотограф поделился новыми снимками лидера "Батьківщини" в строгом наряде.

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Юлия Тимошенко на 7-ом Украинском женском конгрессе в Киеве - как выглядит политик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Украинская политическая и государственная деятельница, лидер партии "Батьківщина" и народный депутат Юлия Тимошенко посетила 7-ой Украинский женский конгресс в Киеве. Свежие фото политика на своей странице в Facebook опубликовал известный фотограф Ян Доброносов.

Выступления спикеров Тимошенко слушала в стильном "total-black" луке: платье-пальто до средины колена и высокие замшевые сапожки на каблуке. Из украшений на ней были лишь серьги, волосы уложены в прическу, которая давно стала ее визитной карточкой - коса вокруг головы.

Фотограф отметил, что был рад встретить Юлию Владимировну на форуме, ведь прессу давно не пускают на заседания Верховной Рады.

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Со дня на день Тимошенко отпразднует свой 63-ий День рождения. Стоит отметить, что она выглядит на новых снимках свежо и не старается скрыть свою внешность чрезмерными уколами красоты, которые со многими сыграли злую шутку.

Юлия Тимошенко на 7-ом Украинском женском конгрессе в Киеве - как выглядит политик / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yan.dobronosov

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