Jamala эмоционально высказалась о том, что в РФ ее объявили в розыск

Победительница Евровидения-2016 призналась, что теперь переживает за своих близких.

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Джамалу объявили в розыск в рф - комментарий певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Российские пропагандисты заявляют, что украинская крымскотатарская певица, Народная артистка Украины Jamala объявлена в уголовный розыск в стране-оккупанте. Ей якобы вменяют распространение фейков про армию страны агрессора.

Новость об этом моментально разлетелась не только по украинским, но и по мировым СМИ. Сперва Джамала лишь посмеялась над этим, но позже, из-за того, что многие стали переживать за ее жизнь и свободу, была вынуждена дать официальный комментарий.

В интервью для Sky News артистка призналась, что розыск ее не удивил, но ее близкие напуганы: "Честно говоря, меня ничто не удивляет. Это тот самый метод, который использует российская пропаганда: ложь, ложь, ложь. ... Это такой стресс для моей семьи, для моих родителей, детей. И я волнуюсь за них".

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Позже на своей странице в Instagram Джамала оставила свое более развернутое видение сложившейся вокруг ее "розыска" ситуации.

"Последние новости, облетевшие мир, сложно комментировать… Но это еще одно доказательство того, что через искусство, музыку можно и нужно доносить правду. То, что я всегда пою о личном, — это мой путь как творческой единицы, который я самостоятельно избрала. А когда в твоей стране война, где бы ты ни был, ты представляешь страну, в которой война", - написала певица, и поблагодарила небезразличных за поддержку.

Джамалу объявили в розыск в рф - комментарий певицы / instagram.com/jamalajaaa

Ранее стало известно, что Ксении Мишиной приписывают роман с известным шоуменом - ведущим Славой Деминым. Артистка показала кадры их совместного отдыха.

Также известный продюсер рассказал, кого предательница Повалий считала своей конкуренткой в Украине. Для того, чтобы ее устранить, Игорь Лихута даже ставил грозные ультиматумы.

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