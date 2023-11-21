Стало известно, кого Повалий считала своей конкуренткой в Украине: Лихута ставил ультиматум

Таисия Повалий активно строила музыкальную карьеру в Украине, она видела на рынке серьезную конкурентку, с которой не хотела делить славу, говорит продюсер.

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Как говорит продюсер Юрий Квеленков, Повалий с Лихутой в 90-е активно давили на него / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В конце 90-х, когда певица Таисия Повалий (ныне ‒ матерая путинистка, уже много лет живущая в стране-агрессоре РФ) активно строила музыкальную карьеру в Украине, она хотела сжить со свету свою конкурентку, который якобы была Екатерина Ящук (более известная под сценическим именем Катя Бужинская). Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский продюсер - Юрий Квеленков.

"Ко мне в офис на Березняках пришел Лихута и сказал: у тебя есть звук, у меня есть Тая, давай работать. Мне это было интересно. Повалий на тот момент имела в активе победу на Славянском базаре и записанный Олегом Ступкой и Александром Волошиновым первый альбом "Панно кохання". Спонсором Повалий был бизнесмен из Черновцов Игорь Плужников. Добрейший и не жадный человек не жалел тратить деньги на то, что ему нравилось", – написал он.

Чуть позже к компании присоединилась Екатерина Ящук, продюсированием которой Квеленков занялся. В то время он также раскручивал другую певицу ‒ Алину Лебедеву ‒ но внимание спонсора привлекла именно Ящук (поскольку она тоже родом из Черновцов).

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"Однажды мне позвонил Лихута и сказал, что надо встретиться. Встреча состоялась на клумбе бульвара Дружбы народов под "Родиной-матерью". Я сел в машину Игоря, и он мне сказал, что Тая больше не хочет терпеть Катю, что Плужников ‒ это их спонсор и чтобы я выбирал, мы идем вместе и в шоколаде или расходимся и больше не работаем вместе", – вспомнил продюсер.

Сам Квеленков говорит, что после такого ультиматума перестал работать с Повалий и Лихутой и ушел в сольное плавание.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий поддержали страну-агрессора РФ. Артист признался, что сперва даже искал для них оправдания.

Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.

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