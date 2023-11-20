Украинская певица Jamala заочно арестована в РФ

Победительница Евровидения-2016 уже отреагировала на объявление в розыск в стране на болотах.

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Джамалу объявили в уголовный розыск в рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская крымскотатарская певица, Народная артистка Украины Jamala сейчас активно строит карьеру на мировой сцене. Кроме того она не забывает про просветительскую деятельность - везде, где она появляется, она напоминает о том, что в Украине сейчас настоящая война, а агрессора пора остановить.

Активная позиция Джамалы стала причиной того, что в стране-оккупанте артистка стала лицом, которое находится в уголовном розыске, и со средины октября заочно арестована. Это означает, что ее посадят в тюрьму в случае, если она пересечет границу страны на болотах.

Певице инкриминируют статью о "фейках" про армию оккупантов. Об этом рассказывают росСМИ с отсылкой на собственные источники в МВД страны-агрессора.

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По Сети также распространяется скриншот дела Джамалы с ее личными данными. Впрочем, такую картинку нарисовать может любой человек с базовыми знаниями графического редактора.

Джамалу объявили в уголовный розыск в рф / zona.media

Тем временем новость о том, что в стране на болотах она стала злостной уголовницей в розыске, дошла и до самой Джамалы. На своей странице в Instagram она уже отреагировала на эту нелепицу - показала свое фото с саркастичным эмодзи, который хватается за голову.

Джамалу объявили в уголовный розыск в рф / instagram.com/jamalajaaa

Ранее вдовец Русланы Писанки Игорь Исаков показал памятник, который установил любимой и ее матери на Берковецком кладбище, где похоронены близкие артистки.

Также стало известно, кто победил на конкурсе красоты Мисс Вселенная-2023, который состоялся в ночь на 19 ноября, и как выступила Мисс Украина Вселенная-2023 Ангелина Усанова.

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