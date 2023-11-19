Вдовец Русланы Писанки показал памятник, который установил любимой

Игорь Исаков успел организовать трогательную церемонию ко Дню рождения артистки.

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Могила Русланы Писанки - Игорь Исаков установил покойной жене памятник / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ruslanapisanka

В конце октября стало известно, что вдовец легендарной украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки Игорь Исаков принял решение перенести прах супруги и тещи, которые покоились в крипте Спасо-Преображенского собора, на Берковецкое кладбище в Киеве. Там покоятся отец и брат покойной звезды и другие ее ближайшие родственники.

17 ноября артистке могло бы исполниться 58 лет. В День рождения возлюбленной Игорь Исаков подарил своей Русе прощальный "подарок" - установил памятник на месте ее погребения.

На открытие надгробного камня Писанки ее муж пригласил друзей, коллег и близких артистки. Пришли режиссер Наталья Ворожбит, телеведущие Егор Гордеев и Руслан Сеничкин и др. Также заупокойную литургию провел на кладбище митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко. Он же освятил памятник и отпевал Руслану и ее маму в Спасо-Преображенском соборе.

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Игорь Исаков признался, что Дни рождения Русланы были в последние годы ее жизни сумбурными из-за гастролей, которые нередко выпадали на это время, и из-за смерти брата Писанки. "Обычно мы никогда не праздновали дома. Почему-то так происходило, что Руся в этот день была на гастролях или на съемках. Когда она работала не в Киеве, то я ехал к ней. Но признаюсь, последние годы дни рождения Руси были не такими веселыми, как хотелось, потому что она родилась 17 ноября, а ее родной брат умер 18. Сами понимаете", - рассказал он Оboz.ua.

Могила Русланы Писанки - Игорь Исаков установил покойной жене памятник / obozrevatel.com

Что же касается Дня рождения артистки в этом году, то после церемонии на кладбище вдовец Писанки планировал устроить небольшой обед в кругу ее близких, чтобы отдать ей дань уважения и поделиться воспоминаниями.

Могила Русланы Писанки - Игорь Исаков установил покойной жене памятник / obozrevatel.com

Ранее муж Писанки поделился воспоминаниями о том, как умерла его теща, мама Русланы Дина Васильевна. Женщина страдала от онкологии в терминальной стадии.

Также Игорь Исаков раскрыл любопытный факт про его жену - когда начался первый этап прощания с артисткой, он рассказал, какое необычное имя Руслане дали при крещении.

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