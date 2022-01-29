Как сейчас выглядит главная героиня сериала Рабыня Изаура - 64-летняя актриса Луселия Сантус

Луселия Сантус и Эдвин Луизи в образах Изауры дус Сантус и Алвару Сантана ди Соуза в сериале Рабыня Изаура / imdb.com

Бразильская актриса Луселия Сантус заработала бешенную популярность благодаря главной роли в сериале Рабыня Изаура.

Это была первая теленовелла такого рода, показанная по советскому телевидению. Для того чтобы посмотреть новую серию о приключениях и страданиях "белой мулатки" откладывались важные дела, а обсуждения эпизодов и сюжетных поворотов могли длиться часами.

Удивительно, но ту самую рабыню сыграла совсем еще неопытная молодая актриса, для которой эта теленовелла была дебютом на телевидении. Но дальше 19-летнюю Луселию Сантус ждал оглушительный успех.

Всего на ее счету 18 телесериалов, 17 художественных фильмов и несколько продюсерских и режиссерских работ.

Сейчас Сантус 64 года. Она по-прежнему активный член киносообщества (хотя последний раз она появилась на больших экранах в 2011), много путешествует и ведет блог в Instagram.

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Как выглядит Луселия Сантус из Рабыни Изауры сейчас / instagram.com/luceliasantosoficial

Звезда сериала Рабыня Изаура Луселия Сантус: что еще посмотреть с актрисой?

Живая вода (1980) - телесериал;

Энграсадинья (1981) - художественный фильм;

Луз дель Фуэго (1982) - художественный фильм;

Сеньорита (1986) - телесериал;

Кармен (1987) - телесериал.

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