Как сейчас выглядит главная героиня сериала Рабыня Изаура - 64-летняя актриса Луселия Сантус

В этом году артистка отметила 50 лет кинокарьеры.
Бразильская актриса Луселия Сантус заработала бешенную популярность благодаря главной роли в сериале Рабыня Изаура.
Это была первая теленовелла такого рода, показанная по советскому телевидению. Для того чтобы посмотреть новую серию о приключениях и страданиях "белой мулатки" откладывались важные дела, а обсуждения эпизодов и сюжетных поворотов могли длиться часами.
Удивительно, но ту самую рабыню сыграла совсем еще неопытная молодая актриса, для которой эта теленовелла была дебютом на телевидении. Но дальше 19-летнюю Луселию Сантус ждал оглушительный успех.
Всего на ее счету 18 телесериалов, 17 художественных фильмов и несколько продюсерских и режиссерских работ.
Сейчас Сантус 64 года. Она по-прежнему активный член киносообщества (хотя последний раз она появилась на больших экранах в 2011), много путешествует и ведет блог в Instagram.
Звезда сериала Рабыня Изаура Луселия Сантус: что еще посмотреть с актрисой?
- Живая вода (1980) - телесериал;
- Энграсадинья (1981) - художественный фильм;
- Луз дель Фуэго (1982) - художественный фильм;
- Сеньорита (1986) - телесериал;
- Кармен (1987) - телесериал.
Читайте такжеКак сейчас выглядит и чем занимается единственный сын Анастасии Заворотнюк - 21-летний Майкл Стрюков
Ранее боксерка с модельной внешностью Аврил Мати отправила фанатов в нокаут идеальным телом в бикини.
Другие интересные новости:
- "Очередное одноглазое фото": Галкин показал Аллу Пугачеву с неожиданного ракурса
- Как Марина Хлебникова выглядит после пожара и пластических операций - певицу сняли на скрытую камеру
- Растаяла на солнце: 24-летняя Тина Кунаки показала промежность в пикантном бикини
- Пластиковая бабушка: 63-летняя Мадонна оголила искусственные ягодицы и пах в развратных позах
- Забыла надеть верх: Вера Брежнева в одних брюках засветила голую грудь