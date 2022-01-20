Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

Наталья Могилевская снялась в купальнике на морозе / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица и продюсер Наталья Могилевская находится в полной гармонии со своим телом и с удовольствием демонстрирует его своим подписчикам.

Даже зимой она нашла отличный повод похвастаться аппетитными изгибами своей фигуры. Артистка отправилась к реке Днепр, дабы искупаться в проруби в честь праздника Крещения Господня.

Могилевская показала, в каком наряде отправилась на ритуальное омовение.

Для этого она выбрала цельный купальник в яркую полоску в красно-розовой гамме с поясом на талии в стиле ретро.

Вертикальные полосы в одежде стройнят, но певица и без того выглядит роскошно - ее тело в отличной форме.

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Наталья Могилевская похвасталась сочным телом в ретро-купальнике / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Поздравляя фанатов с праздником Крещения, Наталья Могилевская также рассказала о пользе купания в проруби. Певица выразила уверенность, что: "Такая встряска для всего организма заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме. Такое потрясающее состояние может сохраняться до 24 часов".

Наталья Могилевская похвасталась сочным телом в ретро-купальнике / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фанаты похвалили Наталью Могилевскую за силу духа и смелость в купании в ледяной воде, а также отметили, что она в купальнике выглядит сногсшибательно в любую погоду:

"Какая женщина!!! И в огонь, и в ледяную воду!!! ❤❤❤"

"Принцесса ❤️❤️ красотка! обожаю!"

"Наташенька, красавица. Сильная, умная, женственная. Счастья и тепла вам".

"Молодец Наташа ❤️ Хорошо выглядите".

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