Как на самом деле выглядит больная раком Заворотнюк: всплыло последнее видео с актрисой

Анастасия Заворотнюк борется с раком уже более двух лет.
Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологией. В мае 2020 года официально подтвердили диагноз звезды, хоть слухи о болезни артистки ходили еще в 2019 году.
Последний раз Заворотнюк вышла в люди 5 апреля 2019 года. Анастасия посетила открытие ювелирного бутика в Ереване. Актриса выглядела великолепно — платье с глубоким декольте подчеркивало фигуру, волосы уложены так, что любая позавидует. Правда, не было фирменной улыбки, а в глазах Заворотнюк отпечаталась усталость. Это мероприятие стало последним публичным выходом звезды "Моей прекрасной няни".
В августе того же года всплыла информация о тяжелой болезни актрисы. Оказалось, что еще в январе Заворотнюк сделали операцию, несколько месяцев длилась терапия, но положительного эффекта она не дала. Поговаривали, что на здоровье звезды повлияла гормональная терапия, которая предшествовала беременности.
Напомним, ранее поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.
Фанаты очень встревожились после того, как девушка рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.
Также мы писали, что дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, резко отреагировала на вопрос о своей младшей сестре, которую актриса родила несколько лет назад от российского фигуриста Петра Чернышева.
В частности, один из подписчиков спросил, не считает ли Анна Заворотнюк свою младшую сестру Милу виновной в болезни актрисы.
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