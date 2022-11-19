Как на самом деле выглядит больная раком Заворотнюк: всплыло последнее видео с актрисой

Как на самом деле выглядит больная раком Заворотнюк / Facebook

Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологией. В мае 2020 года официально подтвердили диагноз звезды, хоть слухи о болезни артистки ходили еще в 2019 году.

Последний раз Заворотнюк вышла в люди 5 апреля 2019 года. Анастасия посетила открытие ювелирного бутика в Ереване. Актриса выглядела великолепно — платье с глубоким декольте подчеркивало фигуру, волосы уложены так, что любая позавидует. Правда, не было фирменной улыбки, а в глазах Заворотнюк отпечаталась усталость. Это мероприятие стало последним публичным выходом звезды "Моей прекрасной няни".

Анастасия Заворотню в 2019 году / скриншот

В августе того же года всплыла информация о тяжелой болезни актрисы. Оказалось, что еще в январе Заворотнюк сделали операцию, несколько месяцев длилась терапия, но положительного эффекта она не дала. Поговаривали, что на здоровье звезды повлияла гормональная терапия, которая предшествовала беременности.

Анастасия Заворотнюк в 2019 году / скриншот

Напомним, ранее поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Фанаты очень встревожились после того, как девушка рассказала ‒ мол, она начала раздавать одежду из дома бабушке или чужим людям.

Также мы писали, что дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, резко отреагировала на вопрос о своей младшей сестре, которую актриса родила несколько лет назад от российского фигуриста Петра Чернышева.

В частности, один из подписчиков спросил, не считает ли Анна Заворотнюк свою младшую сестру Милу виновной в болезни актрисы.

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