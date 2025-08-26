Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

Kateryna Trokhymchuk
26 августа 2025, 19:13
88
Королевская свадьба уже не за горами.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, королевская семья Британии
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, королевская семья Британии - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, theroyalfamily

Вы узнаете:

  • Невеста племянника короля Чарльза III официально познакомилась с королевской семьей
  • Как прошла их встреча

Невеста племянника короля Чарльза III - Питера Филлипса, Гарриет Сперлинг, присоединилась к традиционному отдыху британской королевской семьи в Балморале. Пара объявила о помолвке 1 августа, сообщает Daily Mail.

Невесте сына принцессы Анны пришлось пройти испытание - "Балморал тест", который определяет отношение королевской семьи к новой избраннице. По сообщениям СМИ, во время визита в шотландскую резиденцию монархов Гарриет участвовала в приемах пищи, играх на свежем воздухе и другом досуге членов королевской семьи. При этом ей нужно было придерживаться строгого королевского протокола.

видео дня
Гарриет Сперлинг
Гарриет Сперлинг - королевская семья / фото: facebook.com, Гарриет Сперлинг

Для племянника короля Питера Филлипса это уже второй брак. В 2021 году он развелся с Отем Келли, с которой воспитывает двух дочерей.

В отличие от других невест королевской семьи, которые посещали Балморал еще до объявления помолвки, Гарриет получила приглашение только через месяц после официального заявления о свадьбе. Впрочем, это не помешало ей прекрасно провести время с членами королевской семьи во время верховой езды и поездок на электровелосипедах.

"Балморал тест" - это традиционное испытание для будущих жен наследников и близких родственников монархов, а также для тех, кто стремился войти в ближайший круг королевской семьи. По данным СМИ, принцесса Диана и Кейт Миддлтон успешно его прошли, а вот для Сары Йоркской (бывшей жены принца Эндрю) и даже Маргарет Тэтчер это испытание оказалось непростым.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям отвергает возможность примирения со своим братом Гарри. Последнее слово в их конфликте сказала женщина.

Также принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали кардинальные изменения в своей жизни. Пара решила переехать из места, которое напоминало им о тяжелых моментах.
Читайте больше:

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон принц Уильям принцесса Диана новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:15Война
Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:18Украина
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

19:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Последние новости

20:35

Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее время

20:33

Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

20:15

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:05

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

19:04

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Реклама
18:56

Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

18:55

Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

18:43

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

18:40

Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

18:25

Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

18:17

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

17:58

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

17:53

Что ваш месяц рождения расскажет о характере - нумерологи объяснили

17:52

Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

17:47

Почему фисташки не орехи: ботаническая загадка и кулинарная любовь

Реклама
17:37

Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивалиВидео

17:36

Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

17:24

Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

17:10

Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

16:49

Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

16:39

Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

16:30

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:26

Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способВидео

16:20

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

16:15

Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

16:09

Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

16:02

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

15:55

Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

15:54

Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежнойВидео

15:46

Неужели "в честь" Залужного: в России есть село, связанное с украинским генералом

15:29

Дрова в лесу и на обочине: можно ли собирать и какие штрафы за нарушениеВидео

15:23

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:20

Муж Лорак засыпал комплиментами террористическую РоссиюВидео

15:04

ВСУ могут потерять контроль: военкор сообщил об опасном полуокружении

14:57

Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто

Реклама
14:34

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землейФото

14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:39

Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

13:01

Поправилась и скрывает фигуру: певица Елка выступила на российском фестивалеВидео

12:57

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять