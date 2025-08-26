Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

Королевская свадьба уже не за горами.

Невеста племянника короля Чарльза III - Питера Филлипса, Гарриет Сперлинг, присоединилась к традиционному отдыху британской королевской семьи в Балморале. Пара объявила о помолвке 1 августа, сообщает Daily Mail.

Невесте сына принцессы Анны пришлось пройти испытание - "Балморал тест", который определяет отношение королевской семьи к новой избраннице. По сообщениям СМИ, во время визита в шотландскую резиденцию монархов Гарриет участвовала в приемах пищи, играх на свежем воздухе и другом досуге членов королевской семьи. При этом ей нужно было придерживаться строгого королевского протокола.

Гарриет Сперлинг - королевская семья / фото: facebook.com, Гарриет Сперлинг

Для племянника короля Питера Филлипса это уже второй брак. В 2021 году он развелся с Отем Келли, с которой воспитывает двух дочерей.

В отличие от других невест королевской семьи, которые посещали Балморал еще до объявления помолвки, Гарриет получила приглашение только через месяц после официального заявления о свадьбе. Впрочем, это не помешало ей прекрасно провести время с членами королевской семьи во время верховой езды и поездок на электровелосипедах.

"Балморал тест" - это традиционное испытание для будущих жен наследников и близких родственников монархов, а также для тех, кто стремился войти в ближайший круг королевской семьи. По данным СМИ, принцесса Диана и Кейт Миддлтон успешно его прошли, а вот для Сары Йоркской (бывшей жены принца Эндрю) и даже Маргарет Тэтчер это испытание оказалось непростым.

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

