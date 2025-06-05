Герцоги отжигают: Меган Маркл показала дикие танцы с принцем Гарри в палате роддома

Герцогиня Сассекская рассказала милую историю о появлении ее дочери Лилибет на свет.

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Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала, чем вызывала роды / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

4 июня 2025 года младшему ребенку Меган Маркл и принца Гарри, Лилибет Диане Маунтбеттен-Виндзор, исполнилось 4 года. Счастливая мама уже показала редкие фото с дочерью, но позже в ее блоге в Instagram появилось нечто и вовсе уникальное.

Жена принца Гарри рассказала, что и Арчи (старший ребенок пары), и Лили не слишком уж торопились появляться на свет, когда сроки говорили, что уже пришло их время. Поэтому родители пробовали все возможные способы "выманить" детей - от острой пищи до иглоукалывания. Или, как в случае с Лилибет, танцы.

В блоге герцогини Сассекской появилось забавное видео, на котором она с мужем уже в больничной палате родильного отделения исполняет зажигательный танец в ожидании появления на свет дочери. Несмотря на большой животик Меган Маркл двигалась очень пластично, и принц Гарри не уступал ей в танце.

видео дня

"Четыре года назад в этот день. И такое было! Оба наших ребенка появились на свет на неделю позже срока... и когда острая пища, прогулки и акупунктура не помогали, оставалось только одно!" - со смехом вспоминает мама именинницы.

Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала, чем вызывала роды / instagram.com/meghan

Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала, чем вызывала роды / instagram.com/meghan

Меган Маркл и принц Гарри - герцогиня Сассекская показала, чем вызывала роды / instagram.com/meghan

Полное видео на канале STARS UA

Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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