"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

Супруг британской королевы - принц Филипп испытал огромное облегчение после завершения церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, утверждает королевский биограф.
"После того, как все формальности были завершены, мы наблюдали, как счастливая пара, а затем и другие члены королевской семьи, вышли из часовни", — говорится в мемуарах бывшего королевского дворецкого Гранта Харролда, отрывок из которых был опубликован в понедельник газетой The Telegraph.
Он добавляет: "Когда принц Филипп вышел, он повернулся к королеве и сказал: "Слава богу, всё кончено".
Меган Маркл и принц Гарри обменялись клятвами на пышной церемонии в 2018 году, состоявшейся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На церемонии присутствовали как покойная королева Елизавета, скончавшаяся в 2022 году, так и покойный принц Филипп, скончавшийся в 2021 году.
В конечном итоге, принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем намерении оставить обязанности членов королевской семьи в 2020 году и переехать в Калифорнию, где они в настоящее время воспитывают своих детей, шестилетнего принца Арчи и четырёхлетнюю принцессу Лилибет.
И хотя, как сообщается, Филипп не согласился с этим решением, он воздержался от участия.
Филипп понимал, что "люди должны жить так, как считают нужным", — сообщала газета The Sun в 2021 году со ссылкой на королевского биографа Джайлса Брандрета.
Напомним, 9 апреля умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.
В последние годы жизни он переживал несколько серьезных заболеваний, а также попал в аварию.
Семья решила перезахоронить тело принца Филиппа после официальных похорон.
Похороны проходили скромно - по плану принца Филиппа. среди ближайших родственников был принц Гарри, который прибыл впервые после того, как они с Меган Маркл порвали с королевской семьей.
