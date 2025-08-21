"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

Покойный принц Филипп резко высказался после церемонии свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.

https://stars.glavred.info/vse-koncheno-princ-filipp-sdelal-unichtozhayushchiy-kommentariy-o-svadbe-princa-garri-10691609.html Ссылка скопирована

Меган Маркл, принц Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Кратко:

Что сказал принц Филипп после церемонии

Кто об этом сообщил

Супруг британской королевы - принц Филипп испытал огромное облегчение после завершения церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, утверждает королевский биограф.

"После того, как все формальности были завершены, мы наблюдали, как счастливая пара, а затем и другие члены королевской семьи, вышли из часовни", — говорится в мемуарах бывшего королевского дворецкого Гранта Харролда, отрывок из которых был опубликован в понедельник газетой The Telegraph.

Меган Маркл и принц Гарри / ua.depositphotos.com

Он добавляет: "Когда принц Филипп вышел, он повернулся к королеве и сказал: "Слава богу, всё кончено".

Меган Маркл и принц Гарри обменялись клятвами на пышной церемонии в 2018 году, состоявшейся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На церемонии присутствовали как покойная королева Елизавета, скончавшаяся в 2022 году, так и покойный принц Филипп, скончавшийся в 2021 году.

В конечном итоге, принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем намерении оставить обязанности членов королевской семьи в 2020 году и переехать в Калифорнию, где они в настоящее время воспитывают своих детей, шестилетнего принца Арчи и четырёхлетнюю принцессу Лилибет.

Принц Гарри / ua.depositphotos.com

И хотя, как сообщается, Филипп не согласился с этим решением, он воздержался от участия.

Филипп понимал, что "люди должны жить так, как считают нужным", — сообщала газета The Sun в 2021 году со ссылкой на королевского биографа Джайлса Брандрета.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, 9 апреля умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.

В последние годы жизни он переживал несколько серьезных заболеваний, а также попал в аварию.

Семья решила перезахоронить тело принца Филиппа после официальных похорон.

Похороны проходили скромно - по плану принца Филиппа. среди ближайших родственников был принц Гарри, который прибыл впервые после того, как они с Меган Маркл порвали с королевской семьей.

О персоне: Меган Маркл Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред