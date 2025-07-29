Последнее предложение: принц Гарри решился на отчаянный шаг

Кратко:
- Что предпринял принц Гарри
- Что говорят инсайдеры
Принц Гарри согласился поделиться своим официальным графиком с королевской семьей в знак мира с отцом, королём Карлом III, и братом, принцем Уильямом.
Как пишет Page Six, "Оливковая ветвь" поможет избежать конфликтов между мероприятиями Гарри и Меган Маркл и делами королевской семьи.
Предположительно, это предложение призвано опровергнуть заявления о том, что герцоги Сассекские пытаются отобрать внимание у британской королевской семьи.
Этот шаг был предпринят через несколько дней после того, как поездка Гарри в Анголу оказалась в центре внимания СМИ и затмила публикацию портрета жены Чарльза, королевы Камиллы, к 78-летию.
Открытость Гарри потенциально может проложить путь к личной встрече между ним и его отцом, с которым они давно не общаются, включив её в свои насыщенные маршруты, особенно учитывая, что между двумя лагерями якобы велись мирные переговоры.
"Теперь Гарри изменил свой образ мышления. Теперь тон сосредоточен на "разрешении конфликтов" с семьёй", — заявил инсайдер изданию,
Источник пояснил, что семья Сассекских предложила "составить "сетку" его деятельности и поделиться ею с Букингемским дворцом".
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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".
Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.
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О персоне: принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.
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