Как буду жить: популярный российский телеведущий заговорил о слепоте

Российский ведущий и журналист Владимир Познер рассказал о том, чего боится в свои 90 лет.
Как рассказал он в интервью российскому пропагандистскому журналу Forbes, ведущий боится ослепнуть;
"Я боюсь ослепнуть, я не представляю, как я буду жить в мире слепым. Я боюсь сойти с ума, не зная, что я сошел с ума: меня куда-то уведут и запрут. Я буду думать, что я нормальный, а все будут считать, что я сумасшедший — вот этого я боюсь, есть такой страх. У меня был рак дважды: не боюсь. А вот этого боюсь, и боялся давно — не потому, что мне 90 лет, а меня это давно страшило. Я боюсь акул, как вы знаете, вне зависимости от возраста", - говорит он.
Кто такой Владимир Познер
Владимир Познер - Владимир Познер — советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель. Семикратный лауреат премии "ТЭФИ". Получил известность в конце 1980-х годов как ведущий телемостов СССР—США.
Отметим, что ранее Познера госпитализировали с диагнозом рак. Тогда речь шла о злокачественной эпителиоме кожи. Источник утверждал, что 90-летний телеведущий госпитализирован и уже начал проходить процедуру химиотерапии.
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