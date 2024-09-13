Владимир Познер бриться ослепнуть в свои 90 лет.

https://stars.glavred.info/kak-budu-zhit-populyarnyy-rossiyskiy-televedushchiy-zagovoril-o-slepote-10596806.html Ссылка скопирована

Владимир Познер перенес онкологию / Коллаж Главред, фото старит

Российский ведущий и журналист Владимир Познер рассказал о том, чего боится в свои 90 лет.

Как рассказал он в интервью российскому пропагандистскому журналу Forbes, ведущий боится ослепнуть;

"Я боюсь ослепнуть, я не представляю, как я буду жить в мире слепым. Я боюсь сойти с ума, не зная, что я сошел с ума: меня куда-то уведут и запрут. Я буду думать, что я нормальный, а все будут считать, что я сумасшедший — вот этого я боюсь, есть такой страх. У меня был рак дважды: не боюсь. А вот этого боюсь, и боялся давно — не потому, что мне 90 лет, а меня это давно страшило. Я боюсь акул, как вы знаете, вне зависимости от возраста", - говорит он.

видео дня

Кто такой Владимир Познер Владимир Познер - Владимир Познер — советский пропагандист, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель. Семикратный лауреат премии "ТЭФИ". Получил известность в конце 1980-х годов как ведущий телемостов СССР—США.

Отметим, что ранее Познера госпитализировали с диагнозом рак. Тогда речь шла о злокачественной эпителиоме кожи. Источник утверждал, что 90-летний телеведущий госпитализирован и уже начал проходить процедуру химиотерапии.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее российский шоумен и актер Иван Ургант, который был признан в России иностранным агентом из-за своих антивоенных высказываний и публично признал чудовищным нападение России на Украину, теперь сделал странное заявление.

Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред