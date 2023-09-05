Кадыровцы вывозили певицу Ёлку в лес: продюсер рассказал, как живётся российским звёздам

Оказывается в террористической России звезд ласково "курируют" Кадыровцы.

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Певицу Елку вывозили в лес для серьезного разговора. Коллаж Главред, фото скриншот, Википедия

Российскими артистами руководят "кадыровцы" и применяют для этого свои "работающие" способы - запугать, "вывезти в лес", покалечить.

Как рассказал фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин, который до полномасштабного вторжения России в мирную Украину, выступал на территории страны-агрессора. По словам музыканта, российские звезды запуганы "кадыровцами".

"Полностью весь шоу-бизнес в России проходит через этих "кадыровцев", через все эти дни рождения и все такое. Если ты отказываешь, тебя вывозят в лес, это я знаю на 100%", - рассказал Крупин в интервью "Неймовірна правда про зірок".

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Он добавляет, что знает, как когда-то запугивали певицу Елку, которая родом из Ужгорода но никак не комментировала войну в Украине. По словам артиста, Елка когда-то имела довольно неприятный разговор с "кадыровцами"."Она отказалась, ее вывезли в лес. Потом они передумали... Это же страна-террорист, у них полностью развязаны руки", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что певица Елка, которая родилась в Ужгороде, но построила свою карьеру в России и продолжает там жить, могла донатить деньги на украинскую армию. Такое открытие о Елизавете Иванцив (настоящее имя певицы) сделал блогер Богдан Беспалов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ани Лорак якобы задонатила кругленькую сумму на помощь украинской армии. Сергей Стерненко лично заявил, что от певицы поступило 80 тысяч гривен. Он добавил, что Ани Лорак якобы не впервые помогает украинским военным.

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