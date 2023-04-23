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"Это не шутка!": "голубка мира" Ани Лорак задонатила на ВСУ кругленькую сумму

Анна Подгорная
23 апреля 2023, 20:54 обновлено 23 апреля, 20:58
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Денежный перевод подтвердил Стерненко, который сейчас собирает средства на новых "птичек" для наших защитников.
Ани Лорак
Ани Лорак задонатила на ВСУ почти 100 тыс. гривен / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая из-за молчания про войну в Украине стала пользоваться на родине дурной славой, продолжает делать противоречивые жесты.

Совсем недавно в провокационном интервью, в котором она наговорила много лишнего, певица заявляла, что не может помогать военным, так как "у нее нет этого в природе". Однако сегодня стало известно, что она приняла участие в сборе средств на новые дроны для ВСУ, который открыл общественный деятель Сергей Стерненко.

Об этом он рассказал самостоятельно на своей странице в Twitter. "+80000 грн от Ани Лорак! Спасибо Каролине, которая даже в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу против российских ублюдков!" - написал Стерненко. Также он отметил, что это не шутка, а чистая правда, дескать Лорак очень часто донатит на нужды военных.

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Примечательно, что позже изначальный твит о пожертвовании от имени певицы Стерненко удалил, мотивируя это тем, что не желает навредить ей, из-за ее "непростой ситуации".

Читатели волонтера пока не знают, стоит ли воспринимать эту новость всерьез, учитывая новости про Ани Лорак, которые появляются в СМИ во время полномасштабной войны.

Лорак
Ани Лорак задонатила на ВСУ почти 100 тыс. гривен / twitter.com/sternenko

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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