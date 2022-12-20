'Питер, спасибо': украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

При этом Елка закрыла комментарии к своим постам, чтобы не читать негодующих украинцев.

Елка / Суспільне Крим

Певица украинского происхождения Елка, которая долгое время работает в России и молчит о жестоком военном вторжении террористической России в Украину, продолжает развлекать своими песнями россиян.

Певица, которая родилась в Ужгороде, ни разу не высказалась относительно войны в Украине. Более того, она не просто молчит о жестоком нападении на Украину, а она продолжает петь и радовать своими концертами россиян.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео с концерта в Санкт-Петербурге. На фрагменте концерта она поет веселую песню, а также поблагодарила россиян за то, что пришли на ее концерт. Свою благодарность она завершила емодзи в виде сердечка. "Спасибо, Питер", - написала Елка.

Интересно, что певица при этом закрыла комментарии. Видимо, ей неприятно читать комментарии соотечественников, которые призывают ее открыть свой рот не только во время пения для россиян, а и для того, чтобы говорить правду о войне.

Напомним, ранее украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук рассказал об украинских артистах и медийщиках, которые молчат о войне в Украине и сотрудничают с Россией. В частности, он вспомнил о хореографе Василии Козаре, поп-певице Анне Asti (уроженке Черкасс) и так далее. Соответствующий комментарий он сделал в интервью Алине Доротюк на YouTube.

Все они, по словам украинца, умалчивают о войне в Украине, однако не почувствовали осуждение со стороны соотечественников.

Бондарчук объяснил, что в профессиональном кругу шоу-бизнеса хорошо знают всех запроданцев и то, чем занимаются в России. По словам продюсера, уроженец Закарпатья Василий Козарь просит российских артистов держать в тайне тот факт, что он с ними сотрудничает.

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