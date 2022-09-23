Не только Ани Лорак и Седокова: продюсер рассказал об артистах-запроданцах, работающих на врага

Gродюсер рассказал об артистах-запроданцах, работающих на врага / https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

Украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук рассказал об украинских артистах и медийщиках, которые молчат о войне в Украине и сотрудничают с Россией. В частности, он вспомнил о хореографе Василии Козаре, поп-певице Анне Asti (уроженке Черкасс) и так далее. Соответствующий комментарий он сделал в интервью Алине Доротюк на YouTube.

Все они, по словам украинца, умалчивают о войне в Украине, однако не почувствовали осуждение со стороны соотечественников.

Бондарчук объяснил, что в профессиональном кругу шоу-бизнеса хорошо знают всех запроданцев и то, чем занимаются в России. По словам продюсера, уроженец Закарпатья Василий Козарь просит российских артистов держать в тайне тот факт, что он с ними сотрудничает.

"Василий Козарь ставил шоу Оли Бузовой (русская псевдопевица – Главред) и оно было под грифом "секретно". И над этим даже смеялись. Мы понимаем, что он сам выбрал такую судьбу, когда человек стесняется своего имени. Я ему не завидую. Мы все знаем в нашем цехе, что режиссером был Василий, что он сейчас живет в Москве", – рассказал украинец.

Кроме того, он предположил, что певицы Анна Asti, Ани Лорак, Елка, Анна Седокова и другие привыкли кичиться украинским происхождением как "колоритным украшением" ‒ хотя на самом деле крайне мало представляют свою жизнь и карьеру в Украине.

Напомним, ранее певица-запроданка Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандистский телеканал, она пела Пісню про рушник на украинском языке.

Также Таисия Повалий посещает светские мероприятия в Москве, наслаждаясь обществом артистов-путинистов.

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