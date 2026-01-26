"Качественная перемена, новый виток": Мозговая раскрыла судьбоносную встречу

Вкратце:
- Елена Мозговая заговорила о месте людей, случайных и нет, в ее жизни
- Она призналась, как они влияют на нее
Музыкальный продюсер Елена Мозговая имеет множество связей и в жизни ее происходит значительное количество знакомств. И, вероятно, расставаний.
О последнем Мозговая старается не сожалеть, так как верит, что все, с кем нас сталкивает судьба, вовсе не случайные прохожие. "Никто не появляется в твоей жизни просто так. Каждая новая встреча - это: урок, который нужно пройти и получить уникальный опыт; поддержка в момент, когда она очень нужна; возможность сформировать будущее с лучшим сценарием", - убеждена Елена.
Поэтому в своем блоге в Instagram она поблагодарила абсолютно всех - кто был, есть и будет рядом. "Спасибо всем в этой жизни. За уроки, за поддержку и за возможности, которые обеспечивают мой настоящий рост, который предполагает переход на новый виток, то есть не просто движение по привычной траектории, "бег по кругу", а качественное изменение, движение по траектории спирали", - поделилась размышлениями Елена Мозговая.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
