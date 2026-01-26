"Качественная перемена, новый виток": Мозговая раскрыла судьбоносную встречу

Елена Мозговая поделилась, как меняется ее жизнь.

https://stars.glavred.info/kachestvennaya-peremena-novyy-vitok-mozgovaya-raskryla-sudbonosnuyu-vstrechu-10735565.html Ссылка скопирована

Елена Мозговая сейчас - продюсер рассказала о встречах и жизненных уроках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

Елена Мозговая заговорила о месте людей, случайных и нет, в ее жизни

Она призналась, как они влияют на нее

Музыкальный продюсер Елена Мозговая имеет множество связей и в жизни ее происходит значительное количество знакомств. И, вероятно, расставаний.

О последнем Мозговая старается не сожалеть, так как верит, что все, с кем нас сталкивает судьба, вовсе не случайные прохожие. "Никто не появляется в твоей жизни просто так. Каждая новая встреча - это: урок, который нужно пройти и получить уникальный опыт; поддержка в момент, когда она очень нужна; возможность сформировать будущее с лучшим сценарием", - убеждена Елена.

видео дня

Поэтому в своем блоге в Instagram она поблагодарила абсолютно всех - кто был, есть и будет рядом. "Спасибо всем в этой жизни. За уроки, за поддержку и за возможности, которые обеспечивают мой настоящий рост, который предполагает переход на новый виток, то есть не просто движение по привычной траектории, "бег по кругу", а качественное изменение, движение по траектории спирали", - поделилась размышлениями Елена Мозговая.

Елена Мозговая сейчас - продюсер рассказала о встречах и жизненных уроках / фото: instagram.com/olenamozgova1

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, в каком состоянии Олег Винник. Певец достаточно часто упоминал проблемы со здоровьем в качестве причины его выезда из Украины в начале полномасштабной войны. Друг Винника раскрыл детали диагноза.

Также беглец Потап представил песню о Родине и тоске по дому. Во время войны исполнитель выехал из Украины и решил заняться развитием новых проектов за рубежом.

Читайте также:

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред