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"Ей нравился Янукович, теперь Путин": бывший "путинистки" Егоровой намекнул на причину развода

21 ноября 2022, 22:30

Экс-муж телеведущей Семен Горов пожелал Егоровой "понять, что она ошибается".

'Ей нравился Янукович, теперь Путин': бывший 'путинистки' Егоровой намекнул на причину развода
Горов намекнул на причину развода с Егоровой / УНИАН

Известный украинский режиссер и продюсер Семен Горов признался, что его экс-жена Снежана Егорова имела кардинально другие политические взгляды еще до войны. Еще во время Майдана она стала на сторону Януковича, теперь она поддерживает Путина. Об этом Горов рассказал в интервью Алине Доротюк.

Он не считает нормальным то, что Егорова поддержала сторону диктатора, который решил напасть на ее родную страну и убить украинцев.

"Когда был первый Майдан это нормально, когда одни люди – за одних, другие – за других. Ц демократия. Ей нравился Янукович, мне - Ющенко. И это было нормально. Но затем события начали развиваться более драматично. А ненормально – это когда на тебя нападает страна, убивает твоих людей ... Так бывает с людьми, которые верят в то, чего нет. Фанатично. Я считаю, что это безумие", - сказал Горов.

Он пожелал Егоровой наконец понять, что "она ошибается". Однако не только любовь к Януковичу стала причиной развода.

"Не. Ну, было немного. Но это такое", - ответил продюсер.

Горов хочет, чтобы Егорова одумалась и извинилась перед своей старшей дочерью Стасей Ровинской. Сейчас они не общаются из-за того, что телеведущая поддержала Путина.

Напомним, ранее Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

Потому она поделилась новостью о том, что ее пригласили сниматься в кино об Украине.

"Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтателям удачи", - написала Ровинская.

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