Яна Поплавская подчеркнула, что не стала отговаривать Клима, который недавно стал отцом, от идеи стать пушечным мясом на войне.
Российская актриса Яна Поплавская, которая за свою карьеру не сыграла ничего значительней Красной шапочки, когда была еще ребенком, теперь ударилась в ура-патриотизм и выпинала своего старшего сына, у которого есть справка о непригодности, на фронт.
Ранее она делала громкие заявления, что уйдет на войну, если ее мужчин призовут. Вероятно, под давлением властной матери, 37-летний Клим Гинзбург прогнулся, и отправился проходить военную подготовку, оставив дома двухлетнего ребенка.
Поплавская на пропагандистском телеканале рассказала, что это, дескать, самостоятельный выбор Клима - она его не подталкивала, но и не отговаривала. Мотивация ее сына - идти на фронт и становиться частью геноцида украинского народа, чтобы радикально настроенные россияне не подумали о нем плохо. Мол, он не "диванный эксперт", а его двухлетний сын будет гордиться.
"В декабре он уже будет на Донбассе. Отговаривать я не могу. Не имею права. Я боюсь! Я думаю, что любая мать боится безумно. Я замолчала, обняла его и сказала, что я им горжусь и я его люблю", - рассказала Поплавская.
Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.
Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.
Другие новости:
- В России пришли в ярость из-за "антигосударственной" деятельности Киркорова
- Пьяный дебош и ОМОН: концерт Лолиты закончился грандиозным скандалом
- "Форма была в крови побратимов": украинский актер-фронтовик рассказал о жестоком бое на Востоке