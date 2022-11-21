Яна Поплавская отправила старшего сына Клима на фронт / instagram.com/the_yana_poplavskaya

Российская актриса Яна Поплавская, которая за свою карьеру не сыграла ничего значительней Красной шапочки, когда была еще ребенком, теперь ударилась в ура-патриотизм и выпинала своего старшего сына, у которого есть справка о непригодности, на фронт.

Ранее она делала громкие заявления, что уйдет на войну, если ее мужчин призовут. Вероятно, под давлением властной матери, 37-летний Клим Гинзбург прогнулся, и отправился проходить военную подготовку, оставив дома двухлетнего ребенка.

Поплавская на пропагандистском телеканале рассказала, что это, дескать, самостоятельный выбор Клима - она его не подталкивала, но и не отговаривала. Мотивация ее сына - идти на фронт и становиться частью геноцида украинского народа, чтобы радикально настроенные россияне не подумали о нем плохо. Мол, он не "диванный эксперт", а его двухлетний сын будет гордиться.

"В декабре он уже будет на Донбассе. Отговаривать я не могу. Не имею права. Я боюсь! Я думаю, что любая мать боится безумно. Я замолчала, обняла его и сказала, что я им горжусь и я его люблю", - рассказала Поплавская.

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

Другие новости: