"Путинистка" Егорова жестко обозвала Зеленского и приписала себе его успех в карьере

Егорова обозвала президента Украины Владимира Зеленского / Коллаж фото Офис президента, snezhana.egorova.9

Известная телеведущая и фанатка Путина Снежана Егорова резко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. Она вспомнила о годах, когда Зеленский еще не был в политике и не имел больших гонораров. Об этом сообщают росСМИ.

Егорова утверждает, что Владимир Зеленский со своей КВН-командой "95 квартал" какое-то время жил в Москве, но потом якобы был вынужден вернуться в Киев из-за ссоры с Александром Масляковым.

"Насколько я понимаю, финансового характера. Я спросила, на что вы живете, бедные вы мои. Он мне сказал, проникновенно глядя в глаза, как котик из Шрека, такими глазками: "Мы собрали все последние наши деньги из остатков гонорара, приехали в Киев, сняли квартиру, одну на всех, и вот живем в расчете на то, что найдем себе работу и применение", - цинично сказала Егорова.

"Путинистка" утверждает, что именно она якобы посодействовала тому, что он в итоге стал успешным шоуменом.

"Он был маленький, но отважный воробей с яйцами, а сейчас превратился в маленького брехливого диктатора", - сказала Егорова.

Напомним, ранее Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

Потому она поделилась новостью о том, что ее пригласили сниматься в кино об Украине.

"Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтателям удачи", - написала Ровинская.

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