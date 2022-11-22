Знаменитая украинская спортсменка засветила мокрые прелести в шикарном купальнике

Марина Бех-Романчук в розовом купальнике позировала на пляже в Португалии / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук показала, как отдыхает на пляжах Португалии в промежутках между тренировками.

Вода расслабляет мышцы, которые у спортсменки находятся в практически беспрерывном напряжении. После купания расслабленная Бех-Романчук показала нежные, умиротворяющие кадры на своей странице в Instagram.

На фото в персиковых тонах заката прыгунья позирует в манящих позах. Для отдыха она выбрала нежно-розовый цельный купальник на тонких бретельках и розовые солнцезащитные очки. Пляжный наряд идельно подчеркнул спортивное тело Бех-Романчук.

"Мир сквозь розовые очки", - подписала фотографии спортсменка. "Железный пресс Украины" поклонники в комментариях переименовали в самую утонченную розочку нашей страны.

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