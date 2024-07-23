Известный украинский певец попал в ДТП - детали

Фагот поделился, как он однажды попал в аварию из-за плохой погоды.

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Фагот пережил ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fahot/

Популярный украинский певец Фагот рассказал, что несколько лет назад он попал в ДТП, а всему виной была плохая погода.

В программе "Тур звездами" артист отметил, что он ехал на свадьбу к другу, но въехал в бампер чужой машины.

"Несколько лет назад ехал на свадьбу к товарищу в Харьков на мотоцикле, попал в нереальный ливень в Полтаве. Ты выезжаешь из Киева - +30, все равно надел всю амуницию, въезжаешь в Полтаву и все, начинается… Облако висит черное, дождь, аж больно. Я просто сел на мотоцикл, вся нога была в крови, шрам остался. Друг потом расстался с той девушкой, это была ошибка. Сама погода мне говорила "не едь", но все же друг. Я пока доехал из Полтавы в Харьков, я весь высох, это была фейковая свадьба", - поделился Фагот.

Смотрите видео, в котором Фагот рассказал о ДТП:

Кто такой Фагот? Олег Игоревич Михайлюта, известный как Фагот (27 марта 1974, Харьков) - украинский певец, вместе с Александром "Фоззи" Сидоренко является вокалистом и основными авторому музыки легендарной хип-хоп-группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК), сообщает "Википедия".

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