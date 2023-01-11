Известный артист предлагал однополые отношения: Демин рассказал про ухаживания в начале его карьеры

Украинский ведущий Слава Демин после новостей о серьезном романе с одной известной коллегой, решил сыграть на любопытстве поклонников, и раскрыть о своей личной жизни еще более пикантный факт.
Так Демин на своей странице в Instagram признался, что стал объектом интимного интереса одного очень известного мужчины, который даже делал ведущему неприличные предложения.
В 2009 году, когда ведущему было 24 года, в личные сообщения к нему "постучался" артист, и пригласил к себе домой для вступления в однополые отношения. Демин, несмотря на молодой возраст, не растерялся.
Слава сумел объяснить своему именитому поклоннику, что подобные отношения не входят в круг его интересов. "Это было в 2009 году. Он написал мне еще в Одноклассниках. Но я ответил: "Извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся", - вспоминает ведущий.
Имя своего неудавшегося любовника Слава Демин не стал называть по этическим соображениям.
Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.
Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
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