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Известный артист предлагал однополые отношения: Демин рассказал про ухаживания в начале его карьеры

11 января 2023, 20:24
Ведущий Люкс ФМ получил в социальных сетях недвусмысленное предложение интимного характера.
Слава Демин
Слава Демин рассказал про ухаживания известного мужчины / instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин после новостей о серьезном романе с одной известной коллегой, решил сыграть на любопытстве поклонников, и раскрыть о своей личной жизни еще более пикантный факт.

Так Демин на своей странице в Instagram признался, что стал объектом интимного интереса одного очень известного мужчины, который даже делал ведущему неприличные предложения.

В 2009 году, когда ведущему было 24 года, в личные сообщения к нему "постучался" артист, и пригласил к себе домой для вступления в однополые отношения. Демин, несмотря на молодой возраст, не растерялся.

Слава сумел объяснить своему именитому поклоннику, что подобные отношения не входят в круг его интересов. "Это было в 2009 году. Он написал мне еще в Одноклассниках. Но я ответил: "Извини, я не по этим делам, я по девушкам". Он почему-то обиделся", - вспоминает ведущий.

Имя своего неудавшегося любовника Слава Демин не стал называть по этическим соображениям.

Известный артист предлагал однополые отношения: Демин рассказал про ухаживания в начале его карьеры
Слава Демин рассказал про ухаживания известного мужчины / instagram.com/slavademin_official

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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