Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

Клип Freestyler вышел в 1999 году и моментально стал вирусным задолго до появления YouTube.

Как сложилась судьба парня из клипа Freestyler / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Энергичный парень с дредами, который управлял временем и пространством с помощью плеера в легендарном клипе Freestyler стал кумиром миллионов.

На рубеже 90-х и 2000-х видео финской группы Bomfunk MC’s стало настоящей сенсацией на музыкальных телеканалах по всему миру. Но куда исчез этот парень — и кем он стал спустя годы?

Как всё начиналось

Клип Freestyler вышел в 1999 году и моментально стал вирусным задолго до появления YouTube. Динамичные ритмы, уличная атмосфера Хельсинки и необычный сюжет о парне, способном "перематывать" реальность, сделали видео культовым. Исполнителя главной роли звали Марло Снеллман, и на момент съёмок ему было всего 15 лет. На кастинг он попал по совету своей матери — модели и владелицы агентства Paparazzi, Лайлы Снеллман. Судьба улыбнулась подростку: его утвердили на главную роль, и уже вскоре он стал лицом целой эпохи.

Образ подростка с дредами и магическим плеером мгновенно запомнился. Видео крутили по MTV и другим каналам бесконечно, а сам трек вошёл в топ-10 чартов Германии, Великобритании и Финляндии. За десятилетия ролик набрал более 270 миллионов просмотров на YouTube — впечатляющее число даже по сегодняшним меркам.

После славы

Казалось, что после такого успеха Марло ждёт карьера в шоу-бизнесе. Но жизнь сложилась иначе. После съёмок клипа он не стал искать новых ролей — напротив, предпочёл исчезнуть из публичного поля.Сегодня Снеллман живёт в Париже, ему почти 40, и от подростка с дредами не осталось и следа. На смену пришёл спокойный, уравновешенный мужчина с аккуратными усами и тёплой улыбкой.

Так Марло выглядит сейчас / Фото: соцсети

Он выбрал совсем иной путь — кулинарное искусство. Марло работает поваром, публикует в Instagram фотографии своих блюд, рыбалки и домашних котов. Его жизнь теперь далека от вспышек софитов и шумных сцен — размеренная, уютная и наполненная простыми радостями.

Музыка всё же осталась

Интерес к музыке у Марло появился задолго до съёмок в клипе. Уже в пять лет он умел играть на барабанах и пианино, а позже увлёкся диджеингом и даже записал несколько собственных треков. Но со временем музыкальная страсть уступила место другой — кулинарии.

И хотя он больше не связан с шоу-бизнесом, его имя навсегда останется в истории поп-культуры. Ведь парень из клипа Freestyler стал символом целого поколения — эпохи, когда плеер был окном в другой мир, а музыка могла действительно "остановить время".

Смотрите клип Bomfunk MC’s - Freestyler:

