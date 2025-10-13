"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

Александр Педан разделил с поклонниками семейную историю.

Александр Педан жена - какой была свадьба шоумена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pedanos

Кратко:

Александр Педан с женой отметили бронзовую свадьбу

В честь этого шоумен показал архивные фото с любимой

Украинский ведущий Александр Педан познакомился с будущей женой Инной, когда они оба учились в девятом классе. В студенческие годы пара начала встречаться, а в 2003 году поженилась.

На днях шоумен и его избранница отпраздновали бронзовую свадьбу - 22 года в официальном браке. В честь этого Александр в Instagram опубликовал серию фото с Инной: редкий снимок с их свадьбы, фото, где они совсем юнные, и как супруги выглядят сейчас.

"22 года назад она сказала "да". Инусь, люблю тебя сильно! Ты лучшая жена, мать наших детей и подруга. Спасибо, что в горе и в радости!" - подписал снимки Педан. Друзья, близкие и коллеги ведущего также поздравляют пару с годовщиной - Наталка Денисенко, Сергей Притула, Григорий Решетник, Дядя Жора, Алла Костромичева и др.

Александр Педан жена - какой была свадьба шоумена / фото: instagram.com/pedanos

Александр Педан с женой тогда... / фото: instagram.com/pedanos

... и сейчас / фото: instagram.com/pedanos

О персоне: Александр Педан Александр Педан - украинский ведущий и конферансье. Бывший игрок КВН (Стильный ветер, TM-TV, Три толстяка). Наиболее известен своей работой в проектах Comedy Club UA, "Підйом", "Україна сльозам не вірить", "Зроби мені смішно", "Інтуїція", "Хто зверху?", "Зірки під гіпнозом" и пр.

