"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

Кратко:
- Александр Педан с женой отметили бронзовую свадьбу
- В честь этого шоумен показал архивные фото с любимой
Украинский ведущий Александр Педан познакомился с будущей женой Инной, когда они оба учились в девятом классе. В студенческие годы пара начала встречаться, а в 2003 году поженилась.
На днях шоумен и его избранница отпраздновали бронзовую свадьбу - 22 года в официальном браке. В честь этого Александр в Instagram опубликовал серию фото с Инной: редкий снимок с их свадьбы, фото, где они совсем юнные, и как супруги выглядят сейчас.
"22 года назад она сказала "да". Инусь, люблю тебя сильно! Ты лучшая жена, мать наших детей и подруга. Спасибо, что в горе и в радости!" - подписал снимки Педан. Друзья, близкие и коллеги ведущего также поздравляют пару с годовщиной - Наталка Денисенко, Сергей Притула, Григорий Решетник, Дядя Жора, Алла Костромичева и др.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о радостном событии в семье Софии Ротару - ее семье в один день родились сразу трое детей. Детали раскрыла сестра Софии Михайловны Аурика Ротару.
Также украинская певица Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе. В январе 2024 года она потеряла мужа, певца Виталия Билоножко, с которым была вместе более 40 лет.
Читайте также:
- Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло
- Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителя
- Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного
О персоне: Александр Педан
Александр Педан - украинский ведущий и конферансье. Бывший игрок КВН (Стильный ветер, TM-TV, Три толстяка). Наиболее известен своей работой в проектах Comedy Club UA, "Підйом", "Україна сльозам не вірить", "Зроби мені смішно", "Інтуїція", "Хто зверху?", "Зірки під гіпнозом" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред