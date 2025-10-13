"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

Вы узнаете:
- Светлана Билоножко рассказала о косметологических вмешательствах
- Что певица делает с лицом
Украинская певица Светлана Билоножко призналась, что обращается за помощью косметолога, чтобы сохранить молодость и красоту. В интервью Наталье Влащенко артистка она рассказала, какие манипуляции делала со своим лицом.
По словам 68-летней певицы, она хочет максимально сохранить свой естественный вид, поэтому не пытается слишком молодиться.
"У меня есть косметолог - это однозначно. У меня врач-косметолог, и с которым я советуюсь обязательно. Я делаю себе то, что надо делать. Но это должно быть максимально естественно!" - рассказала Билоножко.
Светлана отметила, что не планирует пользоваться филлерами для лица. По ее мнению, они слишком меняют облик человека.
"Филлеры... Нет-нет, этого мне не надо! Однозначно, сразу будет другое лицо. Это должны все знать. Здесь надо четко знать, что тебе и как делать. Каждый человек - это индивидуально", - поделилась певица.
Также она предупредила поклонников, что перед любыми манипуляциями с внешностью нужно советоваться с профессионалами и расспрашивать врача о рисках.
"Надо просто грамотно подходить к этому, взвешивать все, проверять все. Главное, чтобы был у тебя врач-косметолог, который скажет: "Света, это тебе надо, это - не наше", - подытожила Светлана Билоножко.
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Светлана Билоножко рассказала, что друзья подталкивают ее к новым отношениям после смерти мужа, артиста Виталия Билоножко. Артистка не исключила вероятности новых отношений, но назвала важное условие.
Также 68-летняя украинская певица Светлана Билоножко с возрастом вынуждена была урезать свои порции, чтобы хорошо выглядеть. По словам Билоножко, на ночь она старается не пить много воды, а ужинает не позже 17.00 или 18.00.
О персоне: Светлана Билоножко
Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и др.
Участвовала в большом количестве благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".
