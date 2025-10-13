Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

Кристина Трохимчук
13 октября 2025, 11:38
109
Вдова Виталия Билоножко не чурается вмешательств косметологов.
Светлана Белоножко
Светлана Билоножко рассказала, что изменила во внешности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Вы узнаете:

  • Светлана Билоножко рассказала о косметологических вмешательствах
  • Что певица делает с лицом

Украинская певица Светлана Билоножко призналась, что обращается за помощью косметолога, чтобы сохранить молодость и красоту. В интервью Наталье Влащенко артистка она рассказала, какие манипуляции делала со своим лицом.

По словам 68-летней певицы, она хочет максимально сохранить свой естественный вид, поэтому не пытается слишком молодиться.

видео дня

"У меня есть косметолог - это однозначно. У меня врач-косметолог, и с которым я советуюсь обязательно. Я делаю себе то, что надо делать. Но это должно быть максимально естественно!" - рассказала Билоножко.

Светлана Белоножко
Светлана Билоножко хочет сохранить естественную красоту / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Светлана отметила, что не планирует пользоваться филлерами для лица. По ее мнению, они слишком меняют облик человека.

"Филлеры... Нет-нет, этого мне не надо! Однозначно, сразу будет другое лицо. Это должны все знать. Здесь надо четко знать, что тебе и как делать. Каждый человек - это индивидуально", - поделилась певица.

Светлана Белоножко
Светлана Билоножко обращается к косметологу / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Также она предупредила поклонников, что перед любыми манипуляциями с внешностью нужно советоваться с профессионалами и расспрашивать врача о рисках.

"Надо просто грамотно подходить к этому, взвешивать все, проверять все. Главное, чтобы был у тебя врач-косметолог, который скажет: "Света, это тебе надо, это - не наше", - подытожила Светлана Билоножко.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Светлана Билоножко рассказала, что друзья подталкивают ее к новым отношениям после смерти мужа, артиста Виталия Билоножко. Артистка не исключила вероятности новых отношений, но назвала важное условие.

Также 68-летняя украинская певица Светлана Билоножко с возрастом вынуждена была урезать свои порции, чтобы хорошо выглядеть. По словам Билоножко, на ночь она старается не пить много воды, а ужинает не позже 17.00 или 18.00.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Светлана Билоножко

Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и др.
Участвовала в большом количестве благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:38Синоптик
Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:36Политика
"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

12:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Китайский гороскоп на сегодня 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

Китайский гороскоп на сегодня 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Последние новости

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

Реклама
11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

10:37

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

10:20

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

10:18

С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

09:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 октября (обновляется)

09:54

Германия при Меркель хотела обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием - СМИ

09:45

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:43

Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

Реклама
09:43

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

09:31

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

09:29

Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?мнение

09:24

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

09:10

"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

08:45

ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

08:36

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

07:01

"России это не нужно": Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты TomahawkВидео

06:20

Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

05:00

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

04:36

За несколько шагов до: принц Гарри столкнулся с опасностью для жизни

03:33

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

02:31

Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

01:30

Поцелуи под луной: Соломия Витвицкая похвасталась романтикой с возлюбленным

00:50

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

00:12

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

12 октября, воскресенье
23:56

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителяВидео

Реклама
22:46

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в УкраинеВидео

22:16

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

22:08

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

22:02

Гривна готовит сенсацию: кто из выдающихся украинцев появится на купюре 5000 грн

21:57

Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правилаВидео

21:53

Ребров ответил на вопрос о Греции и заинтриговал неожиданным заявлением

21:16

"Наречие" и "искусственный язык": как отвечать на российские мифы об украинском языке

21:05

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

21:02

"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

20:40

Россия готовит новый удар по Украине и Европемнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять