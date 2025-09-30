"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

По словам Билоножко, на ночь она старается не пить много воды.

Светлана Билоножко уменьшила рацион в пять раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko

Кратко:

Светлана Билоножко уменьшила рацион в пять раз

Певица не ужинает позже 17.00 или 18.00

68-летняя украинская певица Светлана Билоножко с возрастом вынуждена была урезать свои порции, чтобы хорошо выглядеть. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Культура".

"Я никогда не ем много. Например, сейчас, чем старше становлюсь, свой рацион я уменьшила в пять раз. Сначала мне было как-то неудобно, а потом я привыкла, и мне стало хорошо", – рассказала она. видео дня

По словам Билоножко, на ночь она старается не пить много воды, а ужинает не позже 17.00 или 18.00.

"И я увидела, что это работает. Например, когда я вечером не поем, я утром встаю просто красавицей. Если ко мне гости пришли и мы хорошо посидели, то я утром совсем другая. Красиво выглядеть – это не так косметологи, как дисциплина. Для женщины особенно", – добавила она.

Кто такая Светлана Билоножко? Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.

Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

