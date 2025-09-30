Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

Виталий Кирсанов
30 сентября 2025, 16:55
92
По словам Билоножко, на ночь она старается не пить много воды.
Светлана Билоножко уменьшила рацион в пять раз
Светлана Билоножко уменьшила рацион в пять раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko

Кратко:

  • Светлана Билоножко уменьшила рацион в пять раз
  • Певица не ужинает позже 17.00 или 18.00

68-летняя украинская певица Светлана Билоножко с возрастом вынуждена была урезать свои порции, чтобы хорошо выглядеть. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Культура".

"Я никогда не ем много. Например, сейчас, чем старше становлюсь, свой рацион я уменьшила в пять раз. Сначала мне было как-то неудобно, а потом я привыкла, и мне стало хорошо", – рассказала она.

видео дня

По словам Билоножко, на ночь она старается не пить много воды, а ужинает не позже 17.00 или 18.00.

"И я увидела, что это работает. Например, когда я вечером не поем, я утром встаю просто красавицей. Если ко мне гости пришли и мы хорошо посидели, то я утром совсем другая. Красиво выглядеть – это не так косметологи, как дисциплина. Для женщины особенно", – добавила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что певица Джамала жестко упала со сцены. Подробности инцидента, который обернулся для нее травмой, в социальных сетях раскрыла сама артистка.

Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая сменила имидж и помолодела на глазах. С новой прической дочь Николая Мозгового скинула минимум 10 лет.

Читайте также:

Кто такая Светлана Билоножко?

Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес продукты питания правильное питание новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

17:50Война
Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

17:30Украина
Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре

17:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Последние новости

17:52

"Думала, что это конец света": Мадонна заговорила о самоубийстве

17:50

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

17:43

Доллар "рухнул" после бешеного скачка: появился новый курс валют

17:42

Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церквиВидео

17:30

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
17:26

Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

17:25

"Это абсурд": известная актриса Эмма Уотсон поссорилась с автором "Гарри Поттера"

17:16

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреФото

16:55

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

Реклама
16:41

На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"Видео

16:36

"Россию нужно "мочить в сортире": прогноз резкого изменения позиции Трампа

16:29

Трамп хочет обвалить цены на нефть, чтобы закончить войну: эксперт оценил идею США

16:29

РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилетыВидео

16:06

Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкойВидео

16:01

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

15:47

В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

15:33

"Динамо"-"Кристал Пэлас": где и когда смотреть матч Лиги конференций

15:24

ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

15:22

Почему "Жигули" называют "копейкой": раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

15:15

Полностью изменит ход боев: США намекнули на новый шаг в войне России против Украины

Реклама
14:59

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

14:55

Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине

14:49

"Симпсоны" возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

14:29

Без вреда для здоровья: могут ли замороженные продукты храниться вечноВидео

14:13

"Россияне победили в войне": Орбан выдал "порцию" циничных заявлений

14:13

Звездные батлы и много любви к Украине: когда смотреть новый сезон шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:00

"Мой последний вызов": Настя Приходько рассказала о переходном этапе в жизни

13:59

Как отмыть руки после орехов: эффективные способы, когда простое мыло не помогаетВидео

13:55

Гороскоп на завтра 1 октября: Тельцам - трудности, Стрельцам - приятное путешествие

13:52

"Хотят объединиться": в России заговорили о референдумах в Одессе и Николаеве

13:42

"Не может двигаться, плачет": сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

13:23

Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогодаФото

13:15

Трамп сделал стратегический ход, чтобы привести Украину и РФ за стол переговоров

13:09

Фединчик знал о любовнике: Денисенко "спалилась" в объятиях нового избранника

13:03

Что означают синие огни на зеркале в авто: сигнал, который понимают единицыВидео

12:54

"Американская" дочь Фреймут заговорила о возвращении в Украину

12:44

"Светлая память!": скончался экс-редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич

12:39

РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

12:34

Сумма в платежках изменится: тарифы на электроэнергию в Украине с 1 октября

12:34

Хрусталь из бабушкиного серванта: как дать новую жизнь винтажной посудеВидео

Реклама
12:33

Потап оставил Настю Каменских и уехал - что у них происходит

12:26

"Это ужасно": диагноз заставил Дорофееву сесть на жесткую диету

12:19

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спортсмена за 37 секунд

12:15

Третья мировая уже идет, Китай готовится к войне с США - Загородний

11:56

Украинские бойцы уничтожили "глаза" россиян в Крыму: детали дерзкой операции

11:41

Украинцы сами виноваты: известной украинской блогерше сообщили о подозренииВидео

11:38

Почему 1 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

11:35

Рекордные показатели: Кремль решил провести масштабную мобилизацию, но есть нюанс

11:29

"Словно это последняя секунда": Ани Лорак срочно покинула РФ

11:24

Ветер, дожди и +6 градусов: на Украину надвигаются сильные холода

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять