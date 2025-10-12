Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Читайте больше:
- Какой бизнес был у Ольги Сумской
- Почему дело пришлось закрыть
Украинская актриса Ольга Сумская финансово поддержала бизнес-проект своей младшей дочери Анны Борисюк - девушка занялась созданием и развитием личного бренда спортивной одежды для женщин. При этом собственный бизнес Сумской пришлось закрыть.
Артистка призналась в этом на шоу "Ближче до зірок". В 2020 году Ольга создала бренд женских платьев, и даже выпустила несколько коллекций. Однако полномасштабная война внесла в это начинание свои коррективы.
На данный момент проект Ольги Сумской закрыт, однако актриса не оставляет надежды на его восстановление после того, как в нашей стране наступит мир.
"Создала несколько коллекций, но, к сожалению, после полномасштабного вторжения все подорожало. И отшивать сегодня в таком масштабе платья, это очень трудно. Когда наступит мир, то я восстановлю (дело - прим. редактора) и создам свою новую коллекцию", - говорит звезда.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал об истинной причине развода Андрея Беднякова и Насти Короткой. Актриса разоткровенничалась, почему решилась уйти от мужа после 10 лет брака.
Также украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о бывшем муже - поддерживают ли они контакт, и принимает ли он участие в жизни детей.
Читайте также:
- "Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе
- "Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой
- "Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред