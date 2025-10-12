Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Сумская рассказала, какая участь постигла ее дело.

Ольга Сумская сейчас - актриса рассказала о своем бизнесе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Какой бизнес был у Ольги Сумской

Почему дело пришлось закрыть

Украинская актриса Ольга Сумская финансово поддержала бизнес-проект своей младшей дочери Анны Борисюк - девушка занялась созданием и развитием личного бренда спортивной одежды для женщин. При этом собственный бизнес Сумской пришлось закрыть.

Артистка призналась в этом на шоу "Ближче до зірок". В 2020 году Ольга создала бренд женских платьев, и даже выпустила несколько коллекций. Однако полномасштабная война внесла в это начинание свои коррективы.

На данный момент проект Ольги Сумской закрыт, однако актриса не оставляет надежды на его восстановление после того, как в нашей стране наступит мир.

"Создала несколько коллекций, но, к сожалению, после полномасштабного вторжения все подорожало. И отшивать сегодня в таком масштабе платья, это очень трудно. Когда наступит мир, то я восстановлю (дело - прим. редактора) и создам свою новую коллекцию", - говорит звезда.

Ольга Сумская сейчас - актриса рассказала о своем бизнесе / фото: instagram.com/olgasumska

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

