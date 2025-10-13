"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

Украинский певец готов дарить свою любовь.

https://stars.glavred.info/gotov-k-popolneniyu-melovin-soobshchil-o-neozhidannyh-izmeneniyah-v-zhizni-10706078.html Ссылка скопирована

Меловин заговорил об увеличении семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меловин

Вы узнаете:

MELOVIN намекнул на пополнение в семье

Что на самом деле имел в виду артист

Известный украинский певец MELOVIN заинтриговал поклонников новым сообщением в Instagram. В публикации артист признался, что готов к "пополнению в семье".

Впрочем, как выяснилось, речь идет вовсе не о ребенке. Певец уточнил, что мечтает о новом домашнем любимце. MELOVIN признался, что обожает животных и уже давно задумывается над тем, чтобы взять под свою опеку щенка.

видео дня

"Эта любовь к животным это нечто... Что вам сказать? Я готов к пополнению", - заявил он.

Меловин хочет стать отцом щенка / фото: instagram.com, Меловин

MELOVIN уже имел нескольких домашних любимцев при жизни, а в роли нового пушистого друга он видит собачку породы мальтипу.

"Очень хочу себе мини мальтипу, мальчика", - рассказал певец.

Меловин скоро приобретет мальтипу / фото: instagram.com, Меловин

Артист намекнул, что очень скоро осуществит свою мечту и приобретет щенка. Однако фанаты усомнились, сможет ли он уделять ему достаточно времени и внимания, ведь у артистов очень плотный график.

Любовь Меловина к животным растрогала фанатов / фото: instagram.com, Меловин

Фанаты поддержали желание Меловина / фото: instagram.com, Меловин

Меловина спросили о планах на гастроли с собакой / фото: instagram.com, Меловин

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская певица Swoiia, которая ранее подтвердила роман с участником Евровидения-2018 Melovin, рассказала об изменениях в своей личной жизни. Исполнительница призналась, что место Меловина в ее сердце уже занял другой мужчина.

Также украинский певец Melovin на некоторое время исчез из социальных сетей, чем не на шутку напугал поклонников. Близкое окружение артиста - певицы Swoiia и Lama, прокомментировали состояние артиста, который попал в больницу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Melovin MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Mélovin совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред