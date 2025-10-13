Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

Кристина Трохимчук
13 октября 2025, 15:53
16
Украинский певец готов дарить свою любовь.
Меловин
Меловин заговорил об увеличении семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меловин

Вы узнаете:

  • MELOVIN намекнул на пополнение в семье
  • Что на самом деле имел в виду артист

Известный украинский певец MELOVIN заинтриговал поклонников новым сообщением в Instagram. В публикации артист признался, что готов к "пополнению в семье".

Впрочем, как выяснилось, речь идет вовсе не о ребенке. Певец уточнил, что мечтает о новом домашнем любимце. MELOVIN признался, что обожает животных и уже давно задумывается над тем, чтобы взять под свою опеку щенка.

видео дня

"Эта любовь к животным это нечто... Что вам сказать? Я готов к пополнению", - заявил он.

Меловин
Меловин хочет стать отцом щенка / фото: instagram.com, Меловин

MELOVIN уже имел нескольких домашних любимцев при жизни, а в роли нового пушистого друга он видит собачку породы мальтипу.

"Очень хочу себе мини мальтипу, мальчика", - рассказал певец.

Меловин
Меловин скоро приобретет мальтипу / фото: instagram.com, Меловин

Артист намекнул, что очень скоро осуществит свою мечту и приобретет щенка. Однако фанаты усомнились, сможет ли он уделять ему достаточно времени и внимания, ведь у артистов очень плотный график.

Меловин
Любовь Меловина к животным растрогала фанатов / фото: instagram.com, Меловин
Меловин
Фанаты поддержали желание Меловина / фото: instagram.com, Меловин
Меловин
Меловина спросили о планах на гастроли с собакой / фото: instagram.com, Меловин

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская певица Swoiia, которая ранее подтвердила роман с участником Евровидения-2018 Melovin, рассказала об изменениях в своей личной жизни. Исполнительница призналась, что место Меловина в ее сердце уже занял другой мужчина.

Также украинский певец Melovin на некоторое время исчез из социальных сетей, чем не на шутку напугал поклонников. Близкое окружение артиста - певицы Swoiia и Lama, прокомментировали состояние артиста, который попал в больницу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Melovin

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Mélovin совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Melovin новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:27Фронт
"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:44Мир
Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

15:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

Последние новости

16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

Реклама
14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

Реклама
12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

10:37

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

10:20

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

10:18

С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

09:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 октября (обновляется)

09:54

Германия при Меркель хотела обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием - СМИ

09:45

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:43

Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

09:43

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

09:31

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

09:29

Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?мнение

09:24

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

09:10

"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

08:45

ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

Реклама
08:36

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

07:01

"России это не нужно": Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты TomahawkВидео

06:20

Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

05:00

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

04:36

За несколько шагов до: принц Гарри столкнулся с опасностью для жизни

03:33

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

02:31

Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять