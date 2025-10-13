"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

Вы узнаете:
- MELOVIN намекнул на пополнение в семье
- Что на самом деле имел в виду артист
Известный украинский певец MELOVIN заинтриговал поклонников новым сообщением в Instagram. В публикации артист признался, что готов к "пополнению в семье".
Впрочем, как выяснилось, речь идет вовсе не о ребенке. Певец уточнил, что мечтает о новом домашнем любимце. MELOVIN признался, что обожает животных и уже давно задумывается над тем, чтобы взять под свою опеку щенка.
"Эта любовь к животным это нечто... Что вам сказать? Я готов к пополнению", - заявил он.
MELOVIN уже имел нескольких домашних любимцев при жизни, а в роли нового пушистого друга он видит собачку породы мальтипу.
"Очень хочу себе мини мальтипу, мальчика", - рассказал певец.
Артист намекнул, что очень скоро осуществит свою мечту и приобретет щенка. Однако фанаты усомнились, сможет ли он уделять ему достаточно времени и внимания, ведь у артистов очень плотный график.
Ранее Главред сообщал, что известная украинская певица Swoiia, которая ранее подтвердила роман с участником Евровидения-2018 Melovin, рассказала об изменениях в своей личной жизни. Исполнительница призналась, что место Меловина в ее сердце уже занял другой мужчина.
Также украинский певец Melovin на некоторое время исчез из социальных сетей, чем не на шутку напугал поклонников. Близкое окружение артиста - певицы Swoiia и Lama, прокомментировали состояние артиста, который попал в больницу.
О персоне: Melovin
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Mélovin совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
