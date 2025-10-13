Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

Участницей Детского Евровидения от Украины стала София Нерсесян.

Нина Матвиенко - звездная родственница Софии Нерсесян / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко, София Нерсесян

Вы узнаете:

Кто такая София Нерсесян

Кем она приходится легендарной украинской певице

Десятилетняя певица София Нерсесян будет представлять Украину на Детском Евровидении 2025, которое пройдет в Грузии. Юная артистка одержала победу в национальном отборе с авторской песней "Мотанка". В интервью изданию "Музвар" раскрылись интересные факты о нынешней представительнице Украины на конкурсе.

По словам юной певицы, она поет столько, сколько себя помнит. Отец убаюкивал ее песнями, а позже девочка начала повторять мелодии из мультфильмов. С самого детства Софию вдохновляла народная музыка, и именно фольклор стал основой ее творческого пути. Это объединяет артистку со звездной родственницей — украинской певицей Ниной Матвиенко.

"Голосом пошла в папу, а он в свою очередь, в своего папу, то есть моего дедушку. А также со стороны бабушки моя близкая родственница – Нина Матвиенко", — рассказала София.

София Нерсесян рассказала о кумирах / фото: instagram.com, София Нерсесян

Также юная звезда поделилась, кто из украинских исполнителей ее вдохновляет. Оказалось, что эта певица тоже участвовала в "Евровидении".

"В пении меня воодушевляет вокалистка группы Go_A – Monokate. Мне очень нравится ее голос. Ее песни были первыми украинскими песнями, которые я пела: "Шум", "Веснянка", — поделилась Нерсесян.

София активно участвует в благотворительных инициативах и собирает деньги для Вооруженных Сил Украины. Деятельность по поддержке армии объединила юную исполнительницу на сцене со взрослыми звездными коллегами.

София Нерсесян - волонтерство для ВСУ / фото: instagram.com, София Нерсесян

"После первого концерта я принимала участие в более чем 14 благотворительных концертах, где мы со звездами украинской эстрады собирали вместе средства для армии. Мне говорили, что за все концерты нам удалось собрать более 7 миллионов гривен. Я очень горжусь этим. И горжусь петь на одной сцене с такими звездами, как Святослав Вакарчук, Макс Барских, Кола, Павел Зибров, Сергей Бабкин, Позитив, Мишель Андраде, Камалия, Таяна, Арсен Мирзоян и многие другие", — рассказала София Нерсесян.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что 12 октября, завершился финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025 в Украине. Нашу страну на конкурсе представит 10-летня София Нерсесян. София Нерсесян получила в финале Нацотбора наивысший бал от зрителей и второй наивысший бал от жюри.

Также победители Евровидения-2024, швейцарская группа Nemo, впервые приехали в Украину. Артисты уже успели прогуляться по Киеву и поделились впечатлениями от города. Более того, исполнители намекнули, что планируют приехать в Украину еще раз.

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

