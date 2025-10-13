Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом единения отца с ребенком.

Леся Никитюк муж - ведущая поделилась фото Дмитрия Бабчука с сыном

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк обручена с украинским военным Дмитрием Бабчуком. Из-за полномасштабной войны пара не может сыграть свадьбу мечты - Леди Ле хочет пышный праздник со множеством родственников и соблюдением украинских традиций, что сейчас кажется ей неуместным.

Военная агрессия страны-оккупанта также не позволяет Бабчуку находиться постоянно со своей звездной возлюбленной и их общим сыном, который появился на свет в июне 2025 года. Но редкие часы, которые выпадают на их долю, Дмитрий использует сполна.

За одним из моментов "отец-сын" Леся Никитюк позволила пронаблюдать поклонникам. В своем блоге в Instagram она опубликовала снимок, на которых ее избранник нежно держит на руках малыша.

Леся Никитюк муж - ведущая поделилась фото Дмитрия Бабчука с сыном / фото: instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

