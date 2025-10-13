В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

Детям Пугачевой, возможно, придется подтверждать гражданство РФ.

Виталий Бородин хочет лишить гражданства детей Пугачевой

Что нашли у них в свидетельствах о рождении

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-оккупанта РФ Виталий Бородин заговорил о лишении российского гражданства у детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые публично осуждают нападение России на Украину.

На своей странице в соцсетях Бородин предположил, что не стоит подтверждать гражданство наследникам Пугачевой.

"12-летние двойняшки Елизавета и Гарри могут остаться без российских паспортов. Выяснилось, что в их свидетельствах о рождении нет отметок о гражданстве РФ, которые стали обязательными после переезда семьи в Израиль. Теперь для подтверждения гражданства детей Алле Пугачевой и Максиму Галкину нужно обратиться либо в МВД в России, либо в консульство РФ за границей", - сообщили росСМИ.

Также Бородин обратился к своим подписчикам и спросил их мнение по этому поводу.

"Стоит ли вообще подтверждать российское гражданство детям Пугачевой и Галкина? Сердца подсказывают, что дети ни в чем не виноваты. Но что думаете вы? Ваше мнение — ценный вклад в эту непростую дискуссию", — добавил путинист.

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

