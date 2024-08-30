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Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней

Элина Чигис
30 августа 2024, 07:46
319
Муж предательницы Безрук обвинил ее в супружеской измене.
Галина Безрук
Галина Безрук предала мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/galina_bezruk/

Российский актер Артем Алексеев посвятил пост жене Галине Безрук, которая предала Украину, в котором признался, что больше не будет пытаться сохранить семью.

Как сообщил россиянин в своих соцсетях, причина разногласий в изменах Галины.

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Актер отметил, что отпускает" Галину и благодарен ей за то, что она родила ему дочь

"Хватит наматывать сопли на кулак Тема…". Все, перестал родная, 1,5 года мотал… Старец Илия отвел тебя от меня в миру… Не забывай, что мы венчаны. И давали клятву перед Господом Богом и Богородицей. P.S. Квартиру бы поменяли, там же моя энергия…" - написал Алексеев.

Кто такая Галина Безрук?

Галина Безрук – украинская и российская актриса, певица. В 2012 году стала финалисткой вокального шоу "Голос країни 2". Актриса сериалов "Слуга народа", "Последний мо**аль" и "Домик к счастью".
Умалчивает российско-украинскую войну и остается жить и работать в России.

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Отметим, россияне не довольны, что братья Меладзе сфотографировались с Егором Бортником. Как заявил российский общественный деятель Вадим Манукян, Меладзе таким образом уничтожили свою карьеру в РФ окончательно.

А также внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, который выехал жить в США, но, видимо, вернулся в страну-террориста Россию, превысил скорость, за что и получил штраф. Байсаров неоднократно нарушал правила дорожного движения и его уже пять раз штрафовали за превышение скорости в Москве, но он все оплатил.

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