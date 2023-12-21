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Кума сбежавшей в РФ "молчуньи" Безрук объяснила, почему та не говорит о войне

Дмитрий Видоменко
21 декабря 2023, 18:04
Актриса Любава Грешнова, которая в 2017 году окрестила дочь своей коллеги Галины Безрук, рассказала, почему та осталась в стране-агрессоре РФ.
Безрук, Грешнова
Безрук, Грешнова / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская актриса Любава Грешнова, рассказала, почему, по ее мнению, ее кума Галина Безрук после российского вторжения в Украину осталась строить карьеру в стране-агрессоре РФ. Об этом Грешнова рассказала в интервью порталу "Обозреватель".

"Мы не общаемся с начала полномасштабного вторжения, – рассказывает Грешнова. И у меня нет информации, как она сейчас живет. Точно знаю, что ей было очень сложно, она переживала. Не могла сделать выбор – ребенок с российским паспортом, муж тоже. И он бы не разрешил вывезти девочку. Я знаю, что Галя в душе очень любит Украину. Думаю, что ей тяжело далось решение остаться в России. Отношусь к ней с теплом и любовью, даже несмотря на то, что не общаемся. Мы были родными людьми", ‒ сказала она.

К слову, актрисы Галина Безрук (в Украине она известна по ролям в сериалах "Последний мо**аль", "Слуга народа" и "Домик на счастье") и Любава Грешнова стали кумовьями 14 февраля 2017 года, когда дочери Безрук и россиянина Артема Алексеева Василисе было всего два месяца.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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