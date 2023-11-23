Беглянка-"молчунья" Безрук неожиданно заговорила об Украине

Скандально известная актриса и певица родом из Украины Галина Безрук (которая ни слова не сказала о войне, которую диктатор Путин развязал против ее Родины и спокойно зарабатывает себе кровавые рубли в Москве) в своем Instagram внезапно вспомнила, как снималась в украинском комедийном сериале "Последний моск@ль".
Безрук лицемерно повздыхала в духе одного старого поэта из страны-агрессора (мол, "мы жили тогда на планете другой").
"Это было в какой-то совершенно другой реальности", — написала беглянка-"молчунья".
Дело в том, что сериал "Последний моск@ль" снимали задолго до начала полномасштабной войны в Украине. Так что, вероятно, "другой реальностью" скандальная актриса называет довоенный период.
Но в своих воспоминаниях Безрук не остановилась. И на одном из кадров актриса показала кадр, где она идет вместе с партнером, в руках у которого традиционный украинский венок. И лицемерно вспомнила об Украине и истории нашей страны.
"Венок – как неизменный атрибут нашей истории", — написала Безрук.
Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.
Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".
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