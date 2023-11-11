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"Каждый выбирает путь": звезда "Домика на счастье" откровенно рассказала о "молчунье" Безрук

Дмитрий Видоменко
11 ноября 2023, 16:47
Актриса Виталина Библив - звезда сериала "Домик на счастье" - призналась, что сейчас не общается с бывшей подругой, актрисой Галиной Безрук.
Библив, Безрук
Виталина Библив говорит, что не общается с Галиной Безрук / коллаж Главред, фото УНИАН

Актриса Виталина Библив, которая играет одну из главных ролей в комедийном сериале "Домик на счастье", призналась, что сейчас в принципе не поддерживает с бывшей подругой, актрисой Галиной Безрук (которая раньше тоже снималась в этом сериале). Об этом артистка рассказала в интервью порталу "Обозреватель".

"Не общаюсь и не хочу говорить об этом сделала выбор. Каждый выбирает свой путь, она выбрала вот такой – правильное или нет, покажет ей время. И если захочет, когда-нибудь расскажет об этом", – эмоционально реагирует Библив.

Несколько ранее актриса публично заявляла, что Безрук не может уехать из страны-агрессора России по семейным причинам.

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"Она замужем за российским актером, с которым воспитывает маленькую дочь. Мы ежедневно на связи. Я не имею морального права об этом говорить Галя – абсолютно наша украинка, и она ищет возможности. Ну, опять-таки я не имею права говорить. Мы в хороших отношениях и Галя – украинка к мозгу костей. У нее здесь родственники. Ситуация непростая. Знаете, ко многим там могут прийти домой физические лица и угрожать, например, тем, что заберут ребенка. Это как раз его ситуация", ‒ сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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