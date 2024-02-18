"Предала и Родину, и себя": звезда "Домика на счастье" рассказала, как относится к молчунье Безрук

Известная артистка театра и сериалов Виталина Библив считает, что ее бывшая близкая подруга и коллега по комедийному сериалу "Домик на счастье" актриса Галина Безрук предала не только Украину, но и саму себя. Об этом артистка рассказала в интервью Алине Доротюк.
"Еще пытаюсь понять, почему так. Я понимаю, она сделала такой выбор в пользу ребенка, но это же можно не выпячивать. Когда бомбили ее родной Краматорск, она выходила на красную дорожку к Михалкову. Михалков, который ненавидит украинцев. Прежде чем публиковать такие вещи, я бы подумала, не будет ли больно моим родным, знакомым. Не знаю, может она вывезла всех своих родных в безопасное место, в Россию. Это ее выбор, ее путь и она будет сама за него потом отвечать. Через какие-то годы, но, я думаю, что она будет за это отвечать. Сама перед собой, в первую очередь. Как это жить, когда ты предал не только Родину, а еще и себя. Мне, честно говоря, ее жаль. Я постоянно пытаюсь ее оправдать. Стояла на ее защите очень долго. Но в какой-то момент не смогла. Кто-то вернулся. Как Любава Грешнова. Здесь не была нужна. Вытирали ноги", — заявила Библив.
Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.
Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".
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