Виталина Библив рассказала, как ее спас Виталий Кличко в одном из столичных ресторанов

Актриса и нынешний мэр Киева познакомились в "злачном месте" в начале двухтысячных.

Виталина Библив рассказала, как Виталий Кличко спас ее от детской жестокости / instagram.com/vitalinabibliv, instagram.com/vitaliyklitschko

Украинская актриса, Заслуженная артистка Украины Виталина Библив рассказала забавную историю, в которой нынешний мер Киева Виталий Кличко предстал настоящим суперменом.

Своим воспоминанием Библив поделилась на шоу Правда чи Брехня. В начале двухтысячных она работала в одном из крутых столичных ресторанов, куда наведывались сливки общества.

Актриса развлекала детей известных личностей в образе клоуна по имени Шушу. На одном из детских мероприятий дети оказались очень жестокими и обращались с ней не очень-то вежливо. Тогда ей и встретился Виталий Кличко.

"Я проработала аниматором 11 лет в Козырной карте, клоуном Шушу. И был ресторан такой, Дежавю. Это было начало двухтысячных, это был ресторан "не для простых людей", и мы открыли детскую комнату: по 30 детей в детской комнате, с двенадцати до шести, "почему я не умерла вчера" и все такое. Проводила я детский день рождения сына одного известного человека. 12 лет – возраст очень жестокий для детей, они не очень понимают, зачем им аниматор, но и сами справиться не могут. Дети неорганизованны страшно. Они меня постоянно выбрасывали из детской. И вот еще один "выкидон", я падаю. Поднимаю глаза, а там сидит наш мэр, ест", - рассказывает Библив. По ее словам, Кличко предложил ей помощь, но актриса поспешила отказаться.

Однако, после ее очередного падения, нынешний мэр столицы не выдержал, и решил все же вмешаться: "Позже я снова вылетаю. Он так спокойно вытирает рот, кладет меня на плечо, открывает дверь, заходит, дети замолчали. И он говорит: "Это - Шушу, это мой друг. Если еще раз кто-нибудь из вас ее обидит, то будет иметь дело со мной".

Виталина Библив признается - все оставшееся время дети вели себя, как шелковые.

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