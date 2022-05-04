Украинская актриса просидела в убежище под Бучей 33 дня: "Я теперь говорю совсем по-другому"

Виталина Библив просидела 33 дня в бомбоубежище под Бучей / instagram.com/vitalinabibliv

Украинская актриса, известная по сериалам, Слуга народа, Женский врач, Домик к счастью, СидОренки-СидорЕнки, Виталина Библив рассказала, что спасло ее от безумия, когда она была практически на первой линии фронта.

Артистка живет в селе Чайки, которое находится в Бучанском районе. Из-за вторжения российских оккупантов в Киевскую область, ей пришлось прожить в убежище 33 дня.

"Это, конечно, не Буча, но было очень горячо и у нас тоже здесь. Я 33 суток прожила в убежище. Я выходила только для того, чтобы покормить животных, которых люди оставили на тех, кто не поехал", - рассказала Библив.

Кроме общения с животными, актриса записывали юмористические ролики в образе бабы Наташи. Так она спасалась от бездействия. Баба Наташа - ее способ поднять боевой дух ВСУ и простых украинцев.

"Я поняла, что я должна поднимать боевой дух украинцев, поэтому я стала записывать обращение бабы Наташи. Мне очень много людей писало. Из Мариуполя, из Харькова, из подвалов, которые ждали выпусков. Меня это очень мотивировало каждый раз выходить", - вспоминает актриса.

Позже звезда сериалов стала свободней выходить из убежища - сотрудничала с терробороной, волонтерила, укрепляла посты, таскала песок.

Зверства, которые совершали рашисты совсем неподалеку, в Буче, Виталина Библив не может вспоминать без содрогания: "Столько боли, что пережили эти дети, девушки… Осознание того, что мы могли быть следующие. Оно все рядом. Что они приняли на себя такую боль. Я их никогда не забуду. Я буквально вчера говорила своим соседям, я теперь совсем по-другому буду говорить, что я проживаю в Бучанском районе".

Своей историей Виталина Библив поделилась в шоу ЖВЛ. В комментариях фанаты поблагодарили украинскую актрису за ее бабу Наташу и ее неунывающий нрав с такое сложное для Украины время:

"Баба Наташа мене дуже надихала. Дуже люблю і поважаю Віталіну".

"Я Вами захоплююсь!"

"Яка позитивна і гарна жіночка!!!!"

"Дякую. Ви неймовірна! Хай Бог береже вас, ваших рідних і всю Україну! Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна ПЕРЕМОЖЕ!"

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Ранее другая украинская актриса и волонтер Ирма Витовская-Ванца обратилась к украинским беженцам в Италии с призывом не позорить Украину.

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