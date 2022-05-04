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"Надо иметь достоинство не позорить нашу страну": Витовская-Ванца обратилась к украинским беженцам

4 мая 2022, 13:24

Актриса предупредила, что этим может воспользоваться Россия.

Витовская-Ванца обратилась к украинским беженцам / скриншот

Украинская актриса и волонтер Ирма Витовская-Ванца обратилась к украинским беженцам в Италии с призывом не позорить Украину.

В эфире "Радио НВ" актриса отметила, что европейцы, включая жителей Италии, где она проживает, "устали от войны в Украине".

"Они, надо благодарить Бога, и так переступили через свой комфорт, понабирали наших людей в дома. И я могу сказать, что их подтолкнуло к этому. Это то, что мне говорят итальянцы, – они посмотрели, что наши мужчины возвращаются воевать. Их очень поразило, что мужчины отправляют детей с матерями, а сами идут воевать, потому что среди беженцев из других стран, к сожалению, были одни мужчины. И они увидели, что украинцы очень европейские", – отметила артистка.

Многие украинские беженки, выехав за границу после нападения РФ на Украину, часто не осознают, что представляют там свою страну, отметила актриса. По ее словам, украинкам стоит быть благодарными за убежище.

Читайте такжеСупер популярный российский артист решил помогать украинским беженцам"Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну. Даже если у вас закрыты логичные связи по поводу того, как все это началось, то лучше молчать, потому что вам дают убежище. И вы же не уехали на территорию РФ, а приехали в Западную Европу", – рассказал она.

Актриса подчеркнула, что речь идет о нарративах российской пропаганды, которые не часто, но транслируют украинки.

Напомним, легендарный британский рок-музыкант, бывший лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шерон предоставят украинским беженцам свой особняк в Великобритании.

Также сообщалось, что в Дании украинские беженцы устроили громкую вечеринку с танцами и алкоголем. На вызывающее поведение обратили внимание местные волонтеры.

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война в Украине беженцы Ирма Витовская
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