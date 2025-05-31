Итальянская принцесса влетела головой в стену на мотоцикле

Она предупредила своих подписчиков об опасности езды на мотоцикле.

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Итальянская принцесса попала в серьезную аварию / Коллаж Главред, фото Instagram/carolinadebourbon

Кратко:

Что случилось с принцессой Марией

Что спасло ее от смерти

Принцесса Мария Каролина Бурбон-Сицилийская попала в жуткое ДТП, в котором ей чудом повезло остаться живой, после аварии на мотоцикле.

Как пишет Fow News, итальянская королевская особа в среду опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых она восстанавливается в больнице. На серии фотографий она запечатлена в шлеме, а затем в шейном ортезе. На одной из фотографий она была с проводами, обмотанными вокруг ее головы.

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Принцесса Италии / Instagram/carolinadebourbon

В своем посте в Instagram Мария Каролина предупредила своих 173 000 подписчиков быть осторожными на дороге. Старшая дочь принца Карло, герцога Кастро, и принцессы Камиллы, герцогини Кастро, недавно посетила 78-й ежегодный Каннский кинофестиваль 13 мая во Франции.

Принцесса Италии / Instagram/carolinadebourbon

"Мне невероятно повезло, что я жива", — начала свой пост 21-летняя девушка. "Я врезалась головой в стену во время езды на мотоцикле и оказалась в реанимации в отделении интенсивной терапии. Выжить после этого было просто чудом".

"Я хотела поделиться собственным опытом, поскольку сейчас я осознала больше, чем когда-либо, что мотоциклы мощные и захватывающие, но также и беспощадные", — поделилась она.

"Пожалуйста, ездите осторожно. Надевайте полную защиту, особенно надлежащий шлем. Мой спас мне жизнь", - добавила она.

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