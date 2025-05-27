Исполнитель роли Сулеймана из "Великолепного века" получил тюремный срок

Суд признал его виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в 2013 году.

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Турецкий актер Халит Эргенч приговорен к тюремному сроку / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/halitergencresmi

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За что именно получил тюремный срок актер

Какой срок получил артист

Турецкий актер Халит Эргенч, исполнивший роль султана Сулеймана в историческом сериале "Великолепный век" приговорен к тюремному сроку. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Суд признал его виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези в 2013 году. Актера приговорили к лишению свободы на два года и три месяца лишения свободы. Вместе с тем при назначении наказания судья учел отсутствие судимости у Эргенча и его примерное поведение и сократил срок до 1 года 10 месяцев и 15 дней.

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Как установило следствие, актер заявил, что не знаком с обвиняемыми по делу о протестах. Однако выяснилось, что между обвиняемым и Эргенчем было обнаружено 12 сообщений, при этом их контакты были особенно интенсивными в период протестов в парке Гези. Сам актер свою вину не признал.

Напомним, что массовые протесты в Турции начались в конце мая 2013 года с мирной акции в Стамбуле: участники демонстрации требовали отмены вырубки парка Гези в центре города. Власти разгоняли эти митинги. Затем акции протеста перекинулись на другие турецкие города, и их участники стали требовать отставки правительства премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Что такое Великолепный век? Великолепный век - историко-драматический сериал производства турецкой студии Tims Productions. В его основу положена жизнь турецкого султана Сулеймана Великолепного и его отношения с Хасеки Хюррем (Роксолана или Александра (Анастасия) Лисовская) на фоне развития Османской империи. Всего вышло 4 сезона (139 серий) с 2011 по 2014 годы.

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