Ирма Витовская рассказала, в чем вина украинских звезд: "Нужна кровь, что бы стать на сторону добра"

Ирма Витовская рассказала, в чем вина украинских звезд / instagram.com/vitovskavantsa

Заслуженная артистка Украины, актриса и волонтерка Ирма Витовская-Ванца в интервью для Зіркового шляху рассказала, почему не только российские, но и украинские артисты повлияли на то, что Россия напала на Украину.

Артистка отмечает, что нет и не будет оправдания звездам российского шоу-бизнеса, который поддерживают политику Путина. Она убеждена - каждый из них знает правду и не верит словам пропаганды, однако следует ей из желания быть поближе "ко двору".

"Это умышленное, конъюнктурное "лизание", желание выслужиться. Они готовы на себя брать кровь украинцев. Это для меня вообще не поддается никакому… Это отвратительно в три раза больше, чем любое отвращение к любому ссыкуну и трусу. Они знают, они интегрированы в мир, они звезды. Они просто это делают потому что им важно, чтобы их любили и уважали. Чтобы они были скоморохи при дворе. А на самом деле просто шуты самые настоящие. Все эти их таланты Безруковых и Машковых разлетелись как мишура", - подчеркивает Витовская.

Однако она не уменьшает вину и отечественных звезд, которые с радостью сотрудничали со страной-агрессором, в особенности после 2014 года. "Я думаю, что многие представители шоубизнеса не любили историю и вообще не любили какую-то науку, потому что были сосредоточены на усовершенствовании своих голосовых данных. Если бы у них были эти навыки, думаю, с 2014-го года не было бы сотрудничества. Отсутствовали бы общие клипы, концерты, фильмы, сериалы и гастроли. Сейчас каждый знает о своих "грязных трусах". Жаль, что нужно пройти через кровь, гной, потерять столько детей, увидеть столько изнасилованных судеб, изнасилованных физически, чтобы наконец стать на сторону добра. Поэтому я не хочу сейчас предъявлять претензии. Но доля вины каждого из нас в этом есть", - заявляет актриса.

При этом Витовская не стесняется признать, что и у самой есть скелет в шкафу - она прекратила работу в РФ только после Иловайского котла в 2014 году.

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Ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон раскритиковал "сочувствующую Украине" российскую журналистку Ксению Собчак за то, что она старается усидеть на двух стульях.

Оппозиции в РФ не верит и украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов. "Сочувствующих", вроде Дудя и Собчак, он считает лишь более тонким инструментом российской пропаганды.

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