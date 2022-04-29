"Сработала актерская интуиция": Ирма Витовская предсказала войну в Украине

Ирма Витовская знала, когда рф вторгнется в Украину / instagram.com/vitovskavantsa

Заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская рассказала, что почувствовала войну задолго до ее начала. Более того, она даже угадала дату начала полномасштабного военного вторжения в Украину, и начала готовиться к нему заранее, но, увы, к такому ужасу, который вмиг охватил всю страну, подготовиться было просто невозможно.

"Войны я ждала с 2014 года. Особенно остро - с конца 2021-го - начала 2022-го. Она была в информационном "шуме". А еще я знаю, что 30 декабря 1922 года был создан Советский Союз. Судя по всей пропаганде, которая была в российской федерации, поняла, что там хотят воспроизвести его. Потому была готова к этому. Конец 2021 мы проскочили. Чувствовала, что скоро все начнется. Называли разные даты, но я думала, что все произойдет 23 февраля, в день советской армии. Тогда россияне могли начать наступление, чтобы 9 мая, как уже подтверждают, праздновать выдающуюся победу. А до 30 декабря 2022 воспроизвести свой так называемый второй Советский Союз", - вспоминает Витовская.

К счастью, благодаря силе и знаниям ВСУ, отваге территориальной обороны и самоотдаче украинских волонтеров, эти планы достаточно успешно удается расстраивать.

Актриса также рассказала, с чего началась война в Украине для нее - накануне она себя плохо чувствовала, и даже сбежала с кинопремьеры: "Вечером 23 февраля в кинотеатре Оскар проходила премьера фильма. Мы все говорили на тему надвигающейся войны, и даже как-то шутили об этом. Целый день у меня было довольно удрученное состояние, не изменилось оно и вечером. Я извинилась, что не осталась на фильм и уехала домой с недобрыми ощущениями. Возможно, это была актерская интуиция, потому что что-то мозолило внутри. Когда в 5 утра 24 числа позвонили по телефону знакомые и сказали, что слышат взрывы, я поняла, что совершенно растеряна".

Позже ей удалось собраться с силами. Она прислушалась к советам близких и выехала из Киева. Сейчас Ирма Витовская, как и многие украинские артисты, всеми силами помогает приблизить победу Украины над рашистским оккупантом - актриса занимается волонтерской деятельностью, является активным членом общественной организации Сообщество предпринимателей теле- и киноиндустрии, собирает деньги для ВСУ и помощи пострадавшим от военной агрессии украинцам, помогает выезжать вынужденным переселенцам в Европу и получать там убежище.

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