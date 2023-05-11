Imagine Dragons в клипе рассказали историю 14-летнего украинца из разрушенного русскими села

Всемирно известная американская группа Imagine Dragons сняла клип в деоккупированном украинском селе Новогригоровка Николаевской области.

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Клип Imagine Dragon на песню Crushed / коллаж Главред, скриншоты из видео

Топовая американская поп-рок-группа Imagine Dragons сняли клип в освобожденной от русских оккупантов украинской деревне. Видео появилось на YouTube-канале коллектива.

В ролике на песню Crushed, рассказывается история юного украинца, 14-летнего Саши, который с семьей пережил оккупацию в селе Новогригоровка Николаевской области.

"История Саши разрывает сердце, как и тысячи подобных историй людей, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня семья Саши живет без электроснабжения и не может пользоваться никакими другими коммунальными услугами. Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью внести вклад через UNITED24 и поделятся информацией ради восстановления Украины", – говорит вокалист группы Дэн Рейнольдс.

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В течение всего клипа зрителям показывали кадры и знакомили с главным героем. В ролике показали дом Саши и его убитых соседей, а также рассказали, как школьник прятался в бомбоубежище. А потом паренек будто проводил зрителям экскурсию по разрушенными оккупантами школе, библиотеке и улицам села, где из земли торчат остатки ракет.

Смотрите клип Imagine Dragons на песню Crushed:

Напомним, российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.

В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.

Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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