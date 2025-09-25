Иконы стиля в мире дипломатии: Елена Зеленский лично встретилась с первой леди США

Первая леди Украины Елена Зеленская провела личную встречу с первой леди США Меланией Трамп. Фотографией Зеленская поделилась на своей странице в Instagram.
Они обсудили защиту детей и их детства, ведь в Украине много детей стали жертвами жестокой войны. Зеленская лично поблагодарила Меланию Трамп за письмо, в котором она призвала Путина к миру для детей.
"Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире. Не устаю повторять, что очень верю в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, которые нуждаются в помощи. Искренне благодарна Мелании Трамп за сегодняшнюю встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире - наших детей. Ведь сегодня их защита - не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим", - написала Елена Зеленская.
Стоит отметить, что первые леди Украины и США были одеты в стильные и лаконичные образы, которые подчеркивали элегантность, изящество и серьезность этих женщин.
Елена Зеленская надела черные брюки палаццо, белую блузу и свободный укороченный жакет. Образ она дополнила стильной брошью, черным ремнем и черными туфлями лодочками.
Мелания Трамп соединила в своем образе черный и бежевый. Она надела белые туфли лодочки, сдержанный белый костюм с укороченными брюками и удлиненным жакетом, а также блузой бежевого оттенка.
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый нынешний Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особую брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особый образ в стиле "парижского шика".
